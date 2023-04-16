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社會 社會焦點 保障人權

筆直台9線6年55人車禍亡　台東消防弟兄模擬救援過程逼真

▲台東縣消防局關山消防分隊和關山義消分隊特地規劃救助課程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣消防局關山消防分隊和關山義消分隊特地規劃救助課程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

全長將近15公里的台九省道台東縣關山至鹿野段幾乎沒有轉彎處，而在拓寬工程進行中目前仍維持雙線道行駛。由於道路筆直，若有駕駛貪快、違規或是不留意常容易發生車禍，台東縣消防局關山消防分隊和關山義消分隊特地規劃救助課程，模擬2輛自小客車發生追撞事件；堆疊的車體加上有人員受困車內如何進行協助傷者脫困和建立救援時安全防護等。

在關山環鎮自行車道旁停放消防車和救護車，吸引路過的遊客和居民好奇是發生什麼事？只見一群穿著消防衣、帽、鞋的消防隊員們正在進行車禍救助課程，地上排列各式的油壓救助器材和發電機；警、義消在現場指揮官的工作分配下從容完成每個救援步驟，包括檢視評估安全救援範圍、破壞車體直到最後順利將受困在車內的「傷者」救出。

▲台東縣消防局關山消防分隊和關山義消分隊特地規劃救助課程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

關山消防分隊長賴垣志表示，關山轄區至鹿野的台九省道車流量大加上幾乎都是劃分雙黃線，據公路單位統計2011年至2016年55位車禍命喪於此。消防單位希望透過強化救助觀念的提升和破壞脫困器材的運用熟練，在遇到勤務時能夠有效而且及時排除障礙並將人命安全救出。賴垣志說，救人固然重要但救援者的安全同樣不能輕忽，希望透過課程的規劃並反覆操作，能把受困傷者降到最低的現場傷害然後盡速送醫。

關山義消分隊長周福安表示，車禍救助課程是縣議員陳宏宗發現在省道車禍發生率高，爭取縣府編列經費排定訓練計畫及購買演練車輛提供破壞練習，專業汽車修護達人侯旻宏現場協助並提供專業意見。周福安指出，在編製消防人力有限的出勤下，如何透過義消的協同救援更顯得重要。透過專業講師教官的授課和實際現場操作，模擬各項情境討論有效的救援方式，此次的車禍救助也操作由產科醫師林思宏捐贈的16萬元奧地利製救援平台，成功克服救援受困傷者的救出高度順利完成任務。

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