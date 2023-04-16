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台東「部落節電同樂會」　4／15太麻里登場

▲「部落節電同樂會」春日場！4/15首場太麻里登場 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「部落節電同樂會」！4/15太麻里登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府舉辦「部落節電同樂會」就是不插電-縣市節電激勵活動，春日場15日在太麻里鄉順安府登場，財政及經濟發展處表示，「部落節電同樂會」是為傳達節能減碳知識及傳承原住民族保留智慧，進入夏日用電高峰前夕，連續三週下鄉宣導，透過音樂會、聽故事、闖關遊戲活動傳達節能減碳知識，同時有下午茶點讓參與民眾邊享用美食邊欣賞節目。

財政及經濟發展處長章正文表示，111年12月開跑「部落節電同樂會-就是不插電 縣市節電激勵活動」冬日場，在金峰、長濱及鹿野鄉舉行共3場，居民與部落族人參與非常踴躍。今年「部落節電同樂會」就是不插電-縣市節電激勵活動春日場首場，15日在太麻里鄉順安府登場，邀請旮勒思南樂團擔任節電大使並演唱，處長章正文也客串上台高歌，孩子王「多多老師」擔任節能故事王，透過活潑生動的說故事告訴大家如何節能減碳過生活。另外，部落長輩也分享自身節能減碳小故事，讓孩童透過長輩以往的生活經驗，傳承節能減碳精神，除了音樂會及聽故事，現場設置闖關遊戲、下午茶、抽好禮等活動。

▲「部落節電同樂會」春日場！4/15首場太麻里登場 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

財經處指出，春日場活動後續分別於22日延平鄉桃源村活動中心、29日成功鎮都歷活動中心舉行，每場舉辦時間為下午2點30分開始，將邀請海岸線-發熱帶樂團及縱谷線-東布青樂團擔任各場次節電大使，讓大家感受節能減碳重要性。

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