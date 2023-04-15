睽違3年！台東縣府復辦員工體育活動　1500人參加

▲台東縣府舉辦員工體育活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府所屬機關員工健康促進體育活動-健康走跳「兔給樂」15日登場，共計38隊報名，近1,500位同仁參加。比賽結果由台東警察局波力士隊技壓群雄，展現平日訓練成果，囊括所有獎項頭獎。

今日開幕表演首次邀請台東大學柔道隊、台灣高山舞集文化藝術服務團，安排｢大會操｣讓參賽人員熱身。今年新增項目｢機關首長組- Walk 兔 Change-變裝健走」，由首長身穿各式創意變裝造型一同健走；除此之外，另有「飛龍在天」（騎泡泡龍趣味競賽）及｢龍騰虎躍｣（跳水管趣味競賽），考驗參賽者眼力、跳躍力及平衡感。

縣府人事處說明，暌違3年後改變活動內容再度舉辦，首次將場地改至卑南遺址公園大草原及步道舉行。此次活動競賽部分及全體裁判人員，皆由台東大學選修「運動賽會管理」學生擔任，使學生將課堂所學應用於實際賽事，結合理論與實務，創造產學合作效益。

經上午激烈競賽後，閉幕式由秘書長盧協昌主持與頒獎，台東警察局波力士隊在二項競賽獲第一名，Walk 兔 Change-『變裝健走』項目則以三太子、喜得兔及警察大頭寶寶等創意造型裝扮奪得特優，是今年最大贏家。

各項競賽成績：飛龍在天-警察局、衛生局、建設處、長濱鄉公所、達仁鄉公所與稅務局(同為第五名)。龍騰虎躍-警察局、衛生局、原民處、大武鄉公所、台東太麻里地政聯隊、社會處與交觀處(同列第五)。Walk 兔 Change-『變裝健走』特優單位縣警局、文化處、達仁鄉所，各頒8千元獎金，優等得單位則有民政處、稅務局、台東太麻里地政聯隊、建設處、主計處、社會處及關山鎮公所，各獲5千元獎金。