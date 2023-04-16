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LINE好友柔情攻勢慫恿投資　2女暈船砸450萬買虛擬幣慘了

▲刑事局16日對假交友投資虛幣詐騙提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局16日對假交友投資虛幣詐騙提出預警。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

2022年12月一從事服務業林姓女子透過網路LinkedIn平台認識一自稱香港投資顧問男子，2人通過通訊軟體LINE 成為好友，該男子展開柔情攻勢，每天向林女噓寒問暖，後來雙方成為網路情侶，對方從今年1月起不斷慫恿被害人投資虛擬貨幣、稱保證高獲利穩賺不賠，慫恿被害人借款進行投資。

林女一開始在台灣幣安虛擬貨幣交易所陸續購入泰達幣（USDT），後來男友介紹宣稱報酬率比幣安更高的虛擬貨幣網站給她，假網站客服以私下加LINE方式與被害人聯絡，指示林女將持有虛擬貨幣轉移至不明錢包，看似把虛幣轉到不同交易所，實際上根本就是從事虛幣場外交易

▲刑事局16日對假交友投資虛幣詐騙提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

被害人誤信男友介紹，從今年1月至3月，短短2個月投入270萬新台幣，直至被害人想出金贖回，遭客服人員索取稅金，威脅她不按時繳稅將扣繳罰款，被害人才驚覺遭詐騙並報警。

另名誤信交友投資的被害案例發生於2月間，開設工作室的美甲師羅女被歹徒透過臉書主動搭訕、私加LINE與被害人發展感情，並以保證快速獲利、穩賺不賠風勢，慫恿被害人至「PLUBIT EX」投資平台APP註冊，被害人all in名下乙太幣（ETH）轉入該平台，轉帳到男友要求電子錢包，前後不到1個月，陸續投入180萬元新台幣，後來無法出金這才報警求助。

▲刑事局16日對假交友投資虛幣詐騙提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局透過案例呼籲，歹徒透過臉書、IG、交友軟體搭訕，再LINE通訊軟體博感情，灌輸投資迷湯，讓民眾註冊偽冒擬貨幣平台，宣稱高報酬率的錢包位址，都只是騙取民眾錢財的幌子。

警方指出：虛擬幣圈投資名言「DYOR」就是「Do Your Own Research」，意思為投資理財應做足功課才不會血本無歸，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等話術幾乎都是詐騙，若民眾遭遇貿然投資邀約，請撥打165反詐騙專線或以110報案電話向警方查證諮詢，以免受騙造成財損。

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