出租帳戶讓詐團洗錢「3月賺1萬5」判刑4月　還要賠被害人200萬

▲林男以1萬5出租帳戶給詐團使用，最後被法院判決需賠詐騙被害人200萬。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／苗栗報導

苗栗一名林姓男子將自己的金融機構戶頭，以1萬5千元出租給他人，結果被詐騙集團拿去用作人頭戶洗錢，詐騙得來的200萬元款項流經林男的戶頭，被害人報案後檢警追查到林男，林男因幫助洗錢罪吃上官司，判刑有期徒刑4月，併科罰金3萬，另外民事還判須賠償被害人200萬。

判決指出，林姓男子2021年4月間，聽信了不明人士說要以1萬5千元向他租用帳戶3個月，他沒有多想答應租出，該名男子又將帳戶交由詐騙集團使用，詐團對彰化一名被害人行騙，要對方將200萬投資款項匯入林男帳戶，隨後登入並把錢再轉匯到其他人頭戶製造斷點。

被害人發現不對勁報案後，循線從帳戶追查到林男，檢察官認為他涉及幫助洗錢將他起訴，法院審後依洗錢罪判刑4月，併科罰金3萬，被害人則提起附帶民事求償。

苗栗地院認為，林男應可預見將自己的帳戶出租給他人使用，就有被拿去提領犯罪所得並隱匿犯罪去向的可能，卻仍為了報酬出租，提供了詐欺集團犯罪工具對被害人施行詐術，應負賠償責任，須賠償被害人200萬元，還可上訴。