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英留學生被騙到緬甸！關小黑屋凌虐18天　恐怖經歷曝光

英留學生被賣到緬甸詐騙…關小黑屋狠虐18天　想做「這事」都無法

▲一名曾赴英國留學的陸生，被騙到緬甸。（圖／翻攝今日頭條，下同）

文／CTWANT

一名曾到英國利物浦大學留學的男陸生，去年應徵上泰國一家跨境電商的翻譯，但他卻被騙到緬甸做電信詐騙，被關在小黑屋18天受盡折磨，連想輕生都無法，後來經過救援才脫離險境返家。

《今日頭條》報導，男子張浩曾留學利物浦大學，去年6月他應徵上泰國一家跨境電商的翻譯，他被帶到泰緬邊界，以20萬人民幣（約新台幣88萬元）的價格被賣到緬甸的電信詐騙公司。張浩回憶，當時他搭乘紅眼航班，所以一下子就睡著，起來後不知道這裡是哪，他被人拿刀架著往河邊走，之後到了緬甸妙瓦底，那邊雖然歸屬緬甸，卻是政府難控管的地方。

英留學生被賣到緬甸詐騙…關小黑屋狠虐18天　想做「這事」都無法

▲緬甸妙瓦底的東美詐騙園區。

第一天入職，張浩拿到一張工作流程，整個公司除了管理階層，有客服、業務、財務3崗位，而他從客服做起，負責在微信平台詐騙，目標為大陸境內的銀行客戶，他要以相親為由加對方好友，之後澄清是搞錯號碼，在2個禮拜內增進感情，再進行投資詐騙。

張浩說，他每天要工作14小時，還會被全程監控，睡覺單手會被銬住，偶爾能用手機跟家人聯絡，他還跟媽媽說，他被騙來緬甸做詐騙了，人是安全的但回不去了。

今年1月初，張浩因為在網路上上傳照片，被公司認為他想跟外界聯絡逃脫，他因此被關進小黑屋凌虐，不僅拿電擊棒電他，還拿鐵棍毆打，整整持續18天。張浩表示，他被這樣對待算客氣了，有些人還被吊起來不能睡覺，甚至在反抗時被剁手指。

張浩說，他除了被打只能呆呆看天花板，每分每秒都想輕生，但裡面有保全24小時看守，極度剝奪他的人身自由，連輕生的機會都沒有。之後，詐騙集團把凌虐他的影片傳給他媽勒索，要了40萬人民幣（約新台幣177萬元），所幸最後經過多方救援，張浩順利獲救。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

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