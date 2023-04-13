　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台版柬埔寨賣「豬仔」首宗宣判　《角頭》臨演李振豪重判18年！

▲▼柬埔寨人口販運案，電影《角頭》擔任臨演的竹聯幫分子李振豪。（圖／記者劉昌松攝）

▲竹聯幫分子李振豪被起訴涉嫌柬埔寨人口販運案後短暫交保，隨即被改裁定羈押。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

國內首件台版柬埔寨人口販運案宣判！曾在電影《角頭》擔任臨演的竹聯幫分子李振豪，與金主黃炫逢等人勾結人蛇集團成員林晉宇，涉誘騙88名台灣人到柬埔寨應徵高薪工作，卻當成「豬仔」以每人約美金1萬7千元價格，賣給當地詐騙集團充當廉價勞工，藉此獲利上千萬元，檢方起訴痛批李男等9嫌罔顧人命，台北地院審結，今判李男18年徒刑、黃男16年6月徒刑、林男13年徒刑，並沒收犯罪所得各100多萬元，同案另6名共犯各判刑11年到16年6月，可上訴。

本案是國內首件被揭露與判決的柬埔寨人口販運案，因檢警積極偵辦並聯手救出至少52人，經由媒體大幅報導，不僅國內持續關注、使得其他詐騙集團把人當成「豬仔」販賣、甚至鬧出人命的惡行陸續被曝光，柬國也因國際人道壓力主動清查境內金邊、西港等詐騙園區，迫使詐團轉移陣地，讓其他「肉票」有機會逃出。

曾在《角頭》擔任黑幫臨演的竹聯幫分子李振豪、金主黃炫逢等人，涉嫌在網路以高薪招募博弈荷官、AV男優為誘餌，招募出國打工，實際上騙被害人騙到柬埔寨從事電信詐騙，若有不從，動輒毆打電擊，從2021年11月起，共拐騙88名台灣人出國，以每人1萬7千元到1萬8千元美金賣給柬埔寨詐騙集團，不法所得逾1470萬元。

在押的李男否認犯罪，堅稱自己不是檢方起訴所稱的「小新」，他也沒加入本案犯罪使用的「有夢最美希望相隨」群組，李男並求法官准他交保回家照顧7旬癌母，但被駁回。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／徐巧芯告104人開庭！　現場發300份爆米花
不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她：低調正
「越南茶」混充台灣茶10倍賣　頭等獎茶農削2869萬
廣告一邊賣美白牙齒一邊賣迷姦藥　FB：不回應
勞動部長被他罵哭離席！　立委還原始末怒了
西濱小車遭猛撞「變一團廢鐵」駕駛慘死！　他酒駕下場出爐
金鐘男主持爆出軌！　她看「外流床照」傻眼：我認識

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

汐止好市多前奪命車禍！貨櫃車「擦撞雙載機車」　她送醫搶救不治

快訊／控告無良公關黑函案開庭　徐巧芯狀告104人北檢發爆米花

凸肚男裝熟白嫖、小姐假清純坑富商...酒店幹部曝「養套殺」人生

熱心捕眼鏡蛇被咬傷　「捕蛇達人」躺醫院...猛打抗蛇毒血清保命

女大生沒請假就赴緬追愛！靜宜大學發聲明了　籲返台完成學業

監守自盜！新北警找朋友冒領拾得金2萬多元　貪瀆罪送辦

私訊應曉薇猥褻照喊「我想要」…男辯傳錯人！不起訴關鍵理由曝

男大生機車「水桶彎」衝對向慘死　檢上訴「是砂石車逆向」被打臉

土地公廟前吐檳榔渣！高雄屁孩不聽勸還反嗆　里長怒撂8人揍爆他

遭爆占研究室「給女密友住20年」每月水電267元　嘉市議員回應了

放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童

黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

遭質疑拍陳其邁馬屁落淚　許銘春怒離場 ： 我不幹了

靠00878財富自由退休　公式算如何「月領十萬」

全台2波變天周末雨更廣　補水梅雨預測時間也出爐

聰明萌兔會聽奴才指令 親親、轉圈樣樣難不倒

李多慧體驗台灣夜市文化　品嚐珍奶中文讚：好喝❤️

汐止好市多前奪命車禍！貨櫃車「擦撞雙載機車」　她送醫搶救不治

快訊／控告無良公關黑函案開庭　徐巧芯狀告104人北檢發爆米花

凸肚男裝熟白嫖、小姐假清純坑富商...酒店幹部曝「養套殺」人生

熱心捕眼鏡蛇被咬傷　「捕蛇達人」躺醫院...猛打抗蛇毒血清保命

女大生沒請假就赴緬追愛！靜宜大學發聲明了　籲返台完成學業

監守自盜！新北警找朋友冒領拾得金2萬多元　貪瀆罪送辦

私訊應曉薇猥褻照喊「我想要」…男辯傳錯人！不起訴關鍵理由曝

男大生機車「水桶彎」衝對向慘死　檢上訴「是砂石車逆向」被打臉

土地公廟前吐檳榔渣！高雄屁孩不聽勸還反嗆　里長怒撂8人揍爆他

遭爆占研究室「給女密友住20年」每月水電267元　嘉市議員回應了

賴清德定調2024「民主對決專制」　侯友宜：中華民國落實民主機制很多年

賴清德獲提名參選2024總統大位　許淑華喊：請大家信賴台灣

日台連續15年洗顏冠軍是它！稱霸37年亮顏素為肌膚拋光、比水煮蛋光滑

搭電梯遇鄰居爆料：你太太每天晚你幾分鐘出門！他曝真相笑了

汐止好市多前奪命車禍！貨櫃車「擦撞雙載機車」　她送醫搶救不治

張育成隱形失誤釀大局　紅襪教頭失落：職業水準不能這樣

台中預售交易量剩4成　購屋族哭「房價依然變態」

象魔力今赴醫檢查處理方式待討論 球團持續找洋投

商業服務業節能設備補助說明會　今在台東登場

璟宣滑手機驚見「大火1死新聞」：這我老爹住的！　嚇醒急打電話

隔2CM摸頭！柴犬傻等手降落 呆萌微笑融化49萬人：好可愛

社會熱門新聞

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

男1招「誆」小姐出場騙啪　長相曝光

貨車「輪胎磨成光頭」自撞滿地肉泥　國道警怒曝屍照

「囝仔昌」家境起底：坐擁整片山頭

即／高雄小港工安意外！工人連同吊車架墜樓亡

餐酒館每月被逼交15k保護費　宜蘭10惡霸下場慘了

倉儲員工頸胸部遭升降機重夾　困-20度冷凍庫慘死

身分證字號與死人「相同」他嚇傻

靜宜女滯留最凶詐騙園區　當地內幕曝

到娘家找妻子爆爭吵！台中男舉槍自盡

賣「豬仔」到柬埔寨首宗宣判　李振豪重判18年

21歲情侶檔是詐團主謀！開千萬豪車戴名錶

特斯拉開啟自動駕駛撞事故車！害女乘客枉死

曳引車西濱闖紅燈！小車爛成廢鐵駕駛亡　他酒駕G了

更多熱門

相關新聞

女砸320萬買16生基塔位　詐團「加購蓋板」再敲一筆

女砸320萬買16生基塔位　詐團「加購蓋板」再敲一筆

北市萬華分局西門町派出所接獲報案，有1名被害人從2022年開始購買生機塔位做投資，還說用10萬元加購蓋板後可以轉售，被害人見狀前後匯款3百多萬元「購買16組」，但是最後要出售時發現蓋板「買貴了」，氣得報警處理，警方順利埋伏逮捕出面領款的詐騙車手。

領150萬「幫媽買車」19歲車手被逮

領150萬「幫媽買車」19歲車手被逮

台版柬埔寨　藍道、泰勒聲押禁見

台版柬埔寨　藍道、泰勒聲押禁見

台版柬埔寨害3命首腦抓到了　藍道和泰勒7煞落網

台版柬埔寨害3命首腦抓到了　藍道和泰勒7煞落網

辦貸款淪「豬仔」3女遭餵毒囚禁21天

辦貸款淪「豬仔」3女遭餵毒囚禁21天

關鍵字：

台版柬埔寨人口販運豬仔詐騙集團博奕荷官

讀者迴響

熱門新聞

兒童公園18禁活春宮　男女3P全被目睹錄影

金鐘已婚男主持驚爆「偷吃ing」床照外洩

王世堅落寞用餐「兩份肉一碗飯」照片曝光

派翠克拒同台「節目急找代班」

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

老師傅收8萬元衛浴貼磚　他看成品秒崩潰

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

14男激戰12女！破獲夜店大型雜交趴

Albee「掉出超兇車頭燈」澎湖脫了

《女兵》男星悄轉行「改當上班族」！

樓上太吵！媽媽怒找房東「加價100萬」秒成交

周末變天！一天內跌10度

自助餐4菜160　業者出面說話了

職棒「啦啦隊正妹」爆榨乾中年男粉　買名牌還清空25萬購物車

男1招「誆」小姐出場騙啪　長相曝光

更多

最夯影音

更多
放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童

放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童
黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面