台版柬埔寨賣「豬仔」首宗宣判　《角頭》臨演李振豪重判18年！

▲竹聯幫分子李振豪被起訴涉嫌柬埔寨人口販運案後短暫交保，隨即被改裁定羈押。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

國內首件台版柬埔寨人口販運案宣判！曾在電影《角頭》擔任臨演的竹聯幫分子李振豪，與金主黃炫逢等人勾結人蛇集團成員林晉宇，涉誘騙88名台灣人到柬埔寨應徵高薪工作，卻當成「豬仔」以每人約美金1萬7千元價格，賣給當地詐騙集團充當廉價勞工，藉此獲利上千萬元，檢方起訴痛批李男等9嫌罔顧人命，台北地院審結，今判李男18年徒刑、黃男16年6月徒刑、林男13年徒刑，並沒收犯罪所得各100多萬元，同案另6名共犯各判刑11年到16年6月，可上訴。

本案是國內首件被揭露與判決的柬埔寨人口販運案，因檢警積極偵辦並聯手救出至少52人，經由媒體大幅報導，不僅國內持續關注、使得其他詐騙集團把人當成「豬仔」販賣、甚至鬧出人命的惡行陸續被曝光，柬國也因國際人道壓力主動清查境內金邊、西港等詐騙園區，迫使詐團轉移陣地，讓其他「肉票」有機會逃出。

曾在《角頭》擔任黑幫臨演的竹聯幫分子李振豪、金主黃炫逢等人，涉嫌在網路以高薪招募博弈荷官、AV男優為誘餌，招募出國打工，實際上騙被害人騙到柬埔寨從事電信詐騙，若有不從，動輒毆打電擊，從2021年11月起，共拐騙88名台灣人出國，以每人1萬7千元到1萬8千元美金賣給柬埔寨詐騙集團，不法所得逾1470萬元。

在押的李男否認犯罪，堅稱自己不是檢方起訴所稱的「小新」，他也沒加入本案犯罪使用的「有夢最美希望相隨」群組，李男並求法官准他交保回家照顧7旬癌母，但被駁回。