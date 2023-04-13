女砸320萬買16生基塔位　詐團「加購蓋板」再敲一筆...她報警了

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局西門町派出所接獲報案，有1名被害人從2022年開始購買生基塔位做投資，還說用10萬元加購蓋板後可以轉售，被害人見狀前後匯款3百多萬元「購買16組」，等到要出售時發現蓋板「買貴了」，氣得報警處理，警方埋伏逮捕出面領款的詐騙車手。

警方調查，被害林姓女子從2022年9月底開始被詐騙集團洗腦、購買生基塔位當投資，陸續花費320萬購買16組，詐騙集團表示，只要之後加購蓋板就可以轉售塔位，每個價值就變120萬元，半年後，林女突然想賣靈骨塔變現，事情卻發生變化。

▲被害人花320萬投資生基塔位，沒想到因為「蓋板」太貴，讓警方抓獲車手。（圖／記者邱中岳翻攝）

林女向生基公司詢問購買蓋板價格，每個要價10萬，4月初林女先購買1個，公司向林女表示，因為剩餘的15個蓋板要150萬太貴，所以幫忙贊助10個蓋板，只需要再付50萬，後來林女認為「蓋板太貴」，私下報警處理，警員一聽根本就是詐騙。

警員立刻要求林女在8日約出詐騙集團車手，說要面交剩餘50萬元，30歲的林姓車手一出現立刻被逮，訊後依照詐欺罪嫌移送法辦，並將持續追查幕後詐騙集團首腦。

▲林女投資生基塔位，要出售要先買蓋板，蓋板10萬太貴直接報警，最後順利逮捕車手。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅，詐騙手法亦不斷變異與推陳出新，民眾務必提高警覺，勿信詐騙謊言，警方亦將加強各項打詐、防詐工作，以維民眾權益。