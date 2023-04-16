SHOW GIRL手插腰訓斥偷拍男！他兩度鞠躬...她霸氣喊「再一次」

記者張君豪／台北報導

14日下午台北市南港展覽館發生一名Show Girl疑似遭偷案件，一名遭偷拍的Show Girl出面制止，並大聲要他刪除所拍影片照片、鞠躬道歉，並一路跟著男子走、請大家記住他的長相，正面對決偷拍者的勇氣令人側目；據了解，該名參觀展覽男子持相機對不特定展場Show Girl拍攝胯下或裙底照片，該女子發現配偷拍後立刻激動要求他刪除道歉，對此南港警方表示尚未接到報案，目前已展開追查。

▲14日南港展覽管發生一起Show Girl疑遭偷拍裙底風波，該女霸氣要求對方刪除否則提告。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

南港警方指出，從網路平台知悉後展開清查，被害人迄今尚未出面報案；被害人則是透過臉書痛罵，「不虧妹步偷拍會死484」，質疑「好好工作老人有人來亂」、「幾年了，每天這種展場蟑螂打不完」。

被害Show Girl透過臉書表示，「你逛百貨公司會不打招呼，就衝去櫃姐旁邊跟他自拍嗎？」、「坐飛機會直接把鏡頭朝空姐猛拍，期待她放下手邊工作對你擺Pose嗎」、「每天都好幾個對準裙底猛拍的」，言語中充滿對這些專拍裙下的展場攝影者的無奈。

14日下午，當時穿短裙的被害人在北市南港展覽館開幕的「國際車用電子展」擔任Show Girl，發現男子偷拍後，鼓起勇挺身而出，雙手插腰嗆對方「你全部刪完給我看，要不然我叫警察來，我們去警察局看」，堅持捍衛自身身體隱私權，拍攝裙底風光的男子當場刪除照片，女子要求他90度鞠躬道歉，男子兩度鞠躬，女子霸氣要求「再一次」，男子又鞠躬兩次。

對此南港警方說尚未接獲報案，正積極聯絡Show Girl還原當時狀況，若女方有提告追究意願，警方定會積極投入偵辦。

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