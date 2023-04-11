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豪放哥首進女友家就脫光！她傻眼偷拍自保…裸照外流慘吃官司

▲男人,性,肌肉男。圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲于男第一次到女友家就「脫光展現大肌肌」，女友傻眼偷拍下裸照，分手後卻不慎外流，反涉犯妨害秘密罪遭起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松、蔡怡萍／台北報導

于姓男子與陳姓女子透過網路認識並交往後，初次到對方家就大膽脫到全裸，僅用一條小碎花布遮住自己下體邊喊「american style man」，因為才剛交往、陳女見狀傻眼，以手機偷拍下于男裸照；之後2人戀情因細故告吹，陳女就傳了當時的裸照向友人抱怨，不料這張照片竟意外外流，于男在網路上發現自己光溜溜被看光，憤而對陳女提告，台北地檢署調查後依妨害秘密罪，日前將陳女起訴。

據了解，于男與陳女因玩手遊認識，進一步發展成男女朋友，于男在2021年間到陳女家中拜訪，而個性大方不拘小節的于男，趁對方不注意時，逮到機會就將衣褲全脫光，陳女忙完後、一回頭映入眼簾的就是光溜溜的于男，她相當傻眼，認為才第一次到她家中就這麼輕浮，但于男一邊用一條小碎花布將小弟弟遮住、一邊不以為意的喊自己是「american style man」，陳女心中仍然不安，拿手機偷偷朝于男拍了幾張照片。

雙方相處了一陣子後，最終仍因種種原因分手，事後陳女向友人傾訴戀情中遭遇的問題時，也傳送于男的裸照佐證，抱怨他一到家中就脫衣服、很不尊重她也很幼稚等語。

陳女原本只是想單純訴苦調適心情，沒想到這張裸照卻不慎遭到外流，在網路上被轉傳，當事人于男得知後，馬上認出是于女所攝，氣炸報警對她提告偷拍。

台北地檢署調查後，陳女經過數度的傳喚不出庭，直到遭發布通緝，才被警方追捕到案，陳女並坦承當時于男應該不知有被拍照，但她為自己喊冤表示「因為對方一進她的家中就脫光光，擔心會有危險才拍照自保」；檢察官就偷拍裸照部分，仍因涉犯妨害秘密罪，日前檢方訊後將陳女起訴。

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