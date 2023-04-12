誘14歲嫩妹裸體視訊　修車工側拍上空照還恐嚇！重判7年2月

▲高雄機車工誘騙嫩妹拍上空露奶影像。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓機車修理工在網路上認識14歲的嫩妹小麗（化名），兩人大談網戀，也經常利用手機視訊談情，前年9月間黃男誘惑小麗裸著上身與他視訊聊天時，竟偷偷側錄下小麗露奶的影片，後來小麗要求黃男刪除不成，氣得提分手，黃男竟恐嚇小麗「手上還有裸露的影像備份」，小麗報警提告，法院審理後依誘使少年被拍攝性影像罪，重判徒刑7年2月。

判決指出，黃男是2021年4月間經由網路遊戲認識小麗，兩人大談網戀，黃男常常裸露下體或全裸與小麗視訊，也常常要求小麗脫了衣服透過視訊一起「開心」，小麗一直不肯，到了同年9月11日小麗勉強同意脫了上衣露出胸部和黃男視訊，沒想到黃男竟偷偷側錄下影像，小麗得知後要求黃男刪除影響，黃男也不肯。

後來小麗不想和黃男交往提出分手，黃男氣得傳訊「你把我賴封鎖了？所以你騙我刪？沒關係，我有備份，你好自為之」，讓小麗驚恐不已，深怕自己露奶的影像外流，只好報警求助。

警方抓到黃男後，黃男警詢時坦承有側錄下小麗的露奶影像，但辯稱是要在有生理需求時，可以用圖片自行解決，檔案存在手機裡。

但到了法院審理時，黃男又翻供表示沒有截圖成功，但法官認為這是他事後卸責之詞，並不足採，因此認定他涉犯誘使少年被拍攝性影像、成年人故意對少年犯無故竊錄他人身體隱私部位、恐嚇等罪行，判處他徒刑7年2月，全案可上訴。