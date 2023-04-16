重演重傷蕭美琴套路？王世堅：何志偉別含血噴人　這不是男人作為

▲民進黨台北市議員王世堅。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選最快17日開始民調，立委何志偉、市議員王世堅互控對手攻擊自己。對於何志偉批評16年前傷害當時參與初選的蕭美琴的套路重演，王世堅16日反駁說，希望何志偉不要再含血噴人，這才不是男人應該有的作為，「原來你（何志偉）內心的世界跟外在的謙虛，原來不同，我王世堅不是這樣，我王世堅表裡一致、前後如一」。

針對何志偉近日表示，蕭美琴當年與王世堅初選時，因為被打成「中國琴」而在政壇消失10年，要求王世堅像個男人一樣好好道歉，王世堅今天上午受訪說，誰像個男人社會有定見，希望何志偉不要用這句話，不要再含血噴人。

王世堅說，自己唯一的錯就是15年前參與立委初選，而自己贏了，否則「十一寇事件」與「中國琴」當年都有司法調查，希望冤有頭債有主，當時製造這個事件的主角跟自己無關，不要一而再再而三含血噴人，蕭美琴對國家有很大貢獻，不能利用這個當頭來含沙射影、指名道姓攻擊，這是很不厚道的指涉。

王世堅說，何志偉一再以蕭美琴當年跟自己初選，被指涉「中國琴」這件事情，當時製造案件的是當時的非常光碟，司法都有追溯了，希望不要針對無辜的王世堅。他表示，他不得不質疑何志偉的動機，要民調前用這種含血噴人的方式，這才不是男人應該有的作為，「我王世堅是不是男子漢大丈夫，社會自有定見」。

何志偉日前重提2008年民進黨士林、大同區立委初選，當時王世堅與現任駐美代表蕭美琴競爭，蕭在選舉過程中被攻擊成「中國琴」，以41.03%敗給王的46.22%，然而王出線後爆出婚外情、說謊，最終尋求連任的國民黨周守訓勝選。何志偉說，當年的事件大家都還記得，這些事情均不是君子之爭該有的行為。