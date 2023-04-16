盼柯文哲團結遭民眾黨洗臉「吃豆腐」　朱立倫：決心大家都該有

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫昨日喊話「盼與柯文哲團結」，民眾黨質疑是「吃豆腐」，更說民眾黨不是所謂的「泛藍陣營」或「非綠大聯盟」。對於不斷喊話整合，卻被民眾黨頻頻洗臉，朱立倫今（16）日受訪仍表示，自己非常誠意，希望包括民眾黨朋友在一起，大家共同目標都是希望台灣好，能讓下一代過好日子，兩岸也安定、和平，希望能團結努力勝選，「這個決心相信是大家都該有的」，民眾黨主席柯文哲正於美國訪問，也希望一切順利，未來還有一段路要努力。

▲朱立倫2023年緬甸浴佛祈福迎新年活動。（圖／記者呂佳賢攝）

至於國民黨立委鄭麗文開轟黨中央，應盡速徵召提名侯友宜，並稱整合黨內外應由總統候選人來做，總統提名進度「不倫不類」。朱立倫重申，過程都是努力團結、爭取更多朋友，避免製造任何敵人，希望大家同心協力，多做一些對團結有利的事，少做一些內鬥或製造紛擾的事，此時能團結任何朋友都是好事。

朱立倫強調，不只總統候選人，包括立委也是如此，都希望所有泛藍與非綠朋友，以及能為台灣、中華民國好的都給予支持，各地方都在做這樣的努力。朱呼籲，希望其他朋友都秉持這樣的心，少製造任何敵對現象，能多爭取更多朋友，黨跟候選人會共同來努力，不是一個人而是全體，「跟主要候選人絕對有這樣的共識，我們是一起來努力。