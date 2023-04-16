拉郭台銘攪總統初選「為自己出線」？　朱立倫怒：綠陰謀別中計

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近日動作頻頻，就是劍指被徵召、要為國民黨選2024總統，但卻傳出，郭台銘是被國民黨主席朱立倫拉來「分散」藍營內部對新北市長侯友宜的支持，且遲不徵召侯友宜也是因為朱立倫未放棄2024。對此，朱立倫今（16）受訪時嚴厲駁斥，如果每天都要聽這些造謠、重傷，那惡意抹黑的文章聽不完，「這是綠營陰謀，不要中計！」

▲朱立倫2023年緬甸浴佛祈福迎新年活動。（圖／記者呂佳賢攝）

相較於民進黨2024總統候選人迅速定於一尊，也就是黨主席賴清德，國民黨仍在「郭侯相爭」的局面，令藍營基層焦慮不已，更有黨內人士不滿表示，朱立倫這樣遲不徵召的「非常規作法」，目的就是讓侯友宜的民調直直落，甚至還拉哄郭台銘來攪局藍初選，目的就是為了重演2015年的「換柱事件」為朱立倫自己增加2024參選機會。

對此，朱立倫回應，如果每天都要聽這些造謠、重傷、惡意抹黑的文章聽不完，綠營在網路上，希望破壞國民黨的每天都在造謠中傷，如果要去放大這些重傷的事大概說不完，「我們一樣面對綠營，希望大家用一樣態度，每天造謠中傷，甚至故意長他人志氣、滅自己威風的都不要做，這是綠營的陰謀，不要中計！」

至於郭台銘已返台，那有無見面機會？朱立倫則說，郭台銘這次訪日，郭董對台灣經濟與科技的貢獻大家有目共睹，「我們也非常肯定，這次也辛苦了，見到很多日本高層，有這樣好的交流，我想跟大家說明是好事。我們會持續跟郭董保持聯繫，最重要的，我們都有共同的心，就是2024要團結所有力量，才能團結勝選！」之後就是爭取所有朋友，排除所有可能造成的困擾，多爭取朋友、少製造敵人，這是大家要共同努力的。