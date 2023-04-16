鄭麗文嗆「別拖延徵召侯友宜」　朱立倫冷回：少製造內鬥紛擾

記者鄭佩玟／台北報導

對於2024年總統大選，民進黨已正式提名賴清德，而國民黨人選到目前還未推出，國民黨立委鄭麗文對此指出，國民黨不可能提名非黨員參選總統，呼籲黨中央應從速從簡徵召新北市長侯友宜，早日定於一尊，「別再拖延徵召提名時間！」黨主席朱立倫今（16）日則冷回，多做對團結有利的事，少做製造內鬥、紛擾的事。

▲朱立倫2023年緬甸浴佛祈福迎新年活動。（圖／記者呂佳賢攝）

國民黨以徵召代替初選產生總統候選人，黨秘書長黃健庭日前鬆口，黨內態勢非常明顯，就是新北市長侯友宜市長實力最強，不過旋即又改口稱還要看侯友宜、鴻海創辦人郭台銘誰的實力強，從兩人之中徵召一人出戰。

對此，鄭麗文直言，黨中央這種分階段提名總統人選實在「不倫不類」，大家無法想像國民黨提名非黨員參選，且難道整合到最後，會提名民眾黨主席柯文哲？她認為，黨中央應該儘速提名侯友宜，至於後續是否和其他勢力整合，應由總統候選人去決定，而非以此為由拖延徵召時間。

對此，朱立倫上午出席緬甸浴佛祈福活動受訪時回應，國民黨的總統提名過程中都是努力爭取更多朋友支持，也希望大家同心協力，多做一些對團結有利的事，少做可能製造內鬥或紛擾的事。

朱立倫也強調，國民黨除了黨內同志以外，國民黨要都能夠結合包括泛藍的朋友、非綠的朋友，侯友宜當然是黨內的同志，但泛藍的朋友或者是非綠的朋友也都要努力團結起來。