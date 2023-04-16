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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：選擇蔡英文路線　繼續壯大民主台灣

▲民進黨賴清德總統候選人提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德16日上午出席宜蘭縣信賴台灣之友會成立大會，他致詞時表示，總統蔡英文走在民主的道路上，蔡英文路線才是台灣應該要選擇的路，台灣應該繼續壯大民主、深化民主；他說，無論從民主、和平或經濟方面來看，台灣最好的道路就是，繼續在民主道路上壯大民主台灣。

在昨天重返政治發跡地台南市，出席全台首場信賴台灣之友會成立大會後，賴清德今天上午前往宜蘭縣，參加宜蘭縣信賴台灣之友會成立大會，長達將近25分鐘的台語致詞演說中，賴清德全程不看稿侃侃而談，時而又與台下支持者互動，他說，經過多年的團結合作、認真打拚，台灣已經走出一片天了，未來國家的前途絕對要繼續選擇對的道路來走，絕對不能走偏。

賴清德表示，最近蔡英文去國外訪問，同時間前總統馬英九去中國行，顯示出台灣兩條不一樣的道路，馬英九是走回過去，想要走回「一中」框架，這條路繼續走是「終極統一」，蔡英文則是走在民主的道路上，看見未來，走向世界，「哪一條路才是台灣應該要選擇的路？哪一條？蔡英文總統的路」，台灣應該繼續走在壯大民主的這條路上。

賴清德直言，若是用「民主」來檢驗，馬英九所選擇的這條路，民主這條路就凍起來了，唯有選擇與國際民主友人繼續打拚的路線，民主才有可能繼續深化，因此，應該選擇民主的路線，也就是蔡英文在走的這條路；若是用「和平」來檢驗，馬英九路線不是真正能夠追求和平的路，也不是台灣應該要選擇的路，台灣人民只有一個目標，就是「反侵略保和平」。

對於經濟議題方面，賴清德談及，中國千望不能忘記，中國最大的外資是台灣，2、30年來台灣在中國投資的資金超過2000億美元，為中國拚經濟、創造就業機會，台灣對中國社會穩定、經濟發展貢獻非常非常大，不過，現在中國的經濟成長已經不若過去，過去中國是全世界最大的外匯存底國家，但目前遇到的問題很大，過去幾年台商漸漸離開，相較2010年台商對中國投資146億美元，2021年剩50億美元左右，同年台商對東南亞、印太地區的投資達51億美元，換句話說，印太地區國家才是現在台商主要投資所在。

賴清德不諱言，當然，台商如果評估要繼續在中國生產，這要給他們支持，但是台灣應該要走的路是，不要把所有雞蛋都放在中國，應該讓台灣企業有機會佈局全球、行銷全世界。他說，無論是從民主、和平或者經濟方面來說，台灣最好的道路就是，繼續在民主道路上壯大民主台灣。

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