何志偉拿深綠票多？　王世堅酸吳子嘉：大材小用

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選最快17日開始民調，近期傳出獲得英系、正國會支持的市議員王世堅民調領先綠色友誼連線立委何志偉，但遭媒體人吳子嘉反駁。王世堅16日上午受訪酸說，吳子嘉都做國家大事的民調，跳下來有點大材小用，並說初選民調即將開跑，屆時「一翻兩瞪眼」。

針對吳子嘉引述《美麗島電子報》民調稱，何志偉拿到比較多「深綠」票，王世堅今天上午受訪說，不同機構做的民調可能有不同的看法，他不敢做任何的評論，謝謝吳子嘉這麼熱心，「他在做的不是都國家大事，都總統大選嗎？怎麼會跳下來做這個民調？區域性的立委選舉他跳下來，對他而言有點大材小用啦！」

王世堅還說，吳子嘉過去的背景外界都很清楚，《美麗島電子報》過去是怎麼樣的一群人合作、現在的政治立場是怎麼樣，這是非常清楚的，當然，有不同的民調公司也做出民調，這沒有什麼好爭論的，（最快）明天初選民調就開始了，屆時「一翻兩瞪眼」。

王世堅表示，現在全國有14個區都堅持要初選，有達到民進黨由下而上大家公平競爭的制度設計，民進黨是各政黨的表率，過去總統初選不但沒有讓民進黨分裂，反而更團結，從而贏得2020大選，證明初選制度是非常好的，因此，他樂見14個地區都堅持參選到底，結果出爐後，民進黨一定依照傳統，輸的一方積極支持勝的一方參與大選。