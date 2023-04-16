王世堅民調沒贏？　何志偉喊話：可以傷害我，別傷害選民

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選最快17日進行電話民調，近期傳出獲得英系、正國會支持的市議員王世堅民調領先綠色友誼連線立委何志偉，但遭媒體人吳子嘉反駁，引發討論。何志偉16日上午說，民調大家都有在做，贏的人會講政績，輸的人就會做這些行為，呼籲不要傷害選民和民進黨。

▲民進黨立委何志偉車隊掃街。（圖／何志偉辦公室提供）

吳子嘉近日引述《美麗島電子報》民調稱「王世堅沒有贏何志偉」，何志偉今天上午前往車隊前受訪說，他一開始認為這場選舉是君子之爭，現在對方說何志偉是「魔鬼」，黨主席賴清德是「小弟」，這些殘酷的字眼都出現了，不知道未來對方還會用什麼方式攻擊。

何志偉重申，攻擊他沒有關係，但是請王世堅不要傷害選民，不要傷害民進黨，不要糟蹋賴清德，民調大家都有在做，贏的人會講政績，輸的人就會做現在這些行為，這場初選應該是君子之爭、誠信之爭，「拜託拜託」。

針對媒體關注昔日蕭美琴參與初選的過程，何志偉說，過去蕭美琴的事件大家都還記得，網路流傳中泰花園的梗圖去年就出現了，卻被抹在自己身上，這樣時空錯亂，不是一場君子之爭，也不是誠信之爭，「可以傷害我，不要傷害選民的感情」。

何志偉還說，民調大家都有在做，贏的人不會隨便公布，他要重申，不要傷害民進黨和選民，也不要糟蹋賴清德。