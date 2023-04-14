蝦皮再調手續費一次漲1.5%惹怨　官方同一套說法給回應

▲蝦皮店到店。資料照，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者洪菱鞠／台北報導

蝦皮購物今（14日）發布公告，自5月1日0時起，針對非商城賣場成立的訂單調整成交手續費，漲幅達1.5%，讓不少用戶看到後怒灌粉專，對於免運一直縮水、系統又頻頻當機，直批「真敢漲」、「說好的提升品質呢」，官方則是以過往的同一套說法出面回應。

根據蝦皮購物發布「成交手續費&金流服務費」公告指出，自5月1日0時起，於非商城賣場成立的訂單將調整成交手續費，蝦皮促銷檔期的成交手續費為「單件商品售出金額×數量×6.5％ 」、非促銷檔期的成交手續費為「單件商品售出金額×數量×5.5％ 」，費用以四捨五入計。

▲蝦皮購物成交手續費再調漲。（圖／翻攝自蝦皮賣家幫助中心）

以目前非蝦皮促銷檔期4%、蝦皮促銷檔期5%來看，不僅一次漲了1.5%，再加上金流服務費2%，成交手續費最高將收到8.5%，消息一出引起大批賣家反彈，紛紛留言表示「都給蝦皮賺就好了」、「嗜血蝦皮」、「搞不好賺的都沒有手續費來的高」、「大家一起牽手回去pchone和奇摩露天好了」、「很扯 一直漲」、「重回雅虎跟露天嘍～」，還有賣家說爲了經營只好把全店商品原價全漲2%。

對於賣家們的怒吼，蝦皮購物官方隨後也出面回應，卻仍是同一套說法，僅表示「致力提升台灣電商市場整體發展，積極推出多元服務與不斷創新的功能，近期除了開放更多賣家數據之外，亦將持續優化商品上架及出貨功能，提升賣家管理與運營的便利度，進一步創造更優異的業績。而蝦皮購物的手續費調整將能更好地支持電商平台發展，我們未來將持續為買賣家用戶投注更多營運與行銷資源。」