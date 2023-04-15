徐巧芯印傳單教電話民調答題　許淑華列頭號假想敵

▲徐巧芯印製「唯一支持徐巧芯」宣傳單，民進黨僅列許淑華為對手。（圖／讀者提供）



記者陳家祥／台北報導

國、民兩黨目前都刻正在進行黨內立委提名初選民調，在台北市第7選區（松山信義）部分，國民黨「費芯大戰」打得激烈，由於明天將展開初選民調，徐巧芯特別印製宣傳單，讓接到電話的選民能知道答題方式；值得一提的是，徐在傳單中，對手僅提到民進黨議員許淑華，但實際上該區另有議員洪健益要與許淑華進行初選，顯然徐巧芯是將徐視為頭號假想敵。

民進黨2024立委選舉黨內初選將於17日至23日、14日至30日，分2階段進行電話民調。在台北市部分，共有第2選區（士林大同）、第7選區（松山信義）需要進行初選；在松信部分，資深議員許淑華、洪健益皆有意參選，2人近來也積極走訪地方基層尋求黨員支持。

許淑華在上屆立委選舉拚出43%得票率，翻轉松信區不再列黨內艱困選區，儘管有複數人選表態就要經過初選，但從對手的動作來看，許已被藍營列為頭號敵人。徐巧芯就多次在個人直播中點名許，甚至還爆料手中有一整本許的相簿，要把她打到血流成河，而徐指出，4月22日國民黨內初選揭曉日，她會公布許淑華的相簿，足見許的威脅程度不容小覷。

地方人士觀察，民眾黨上一屆推出蔡宜芳吸票，此次是否會再推人有待觀察，但若今年松信區立委候選人不若上屆有5人之多，如果民進黨由許淑華出馬，對上費鴻泰或許巧芯，藍綠之爭的態勢以目前看來應該也是有五五波的激烈攻防。

▲許淑華15日與黃捷合體逛五分埔。（圖／記者陳家祥攝）