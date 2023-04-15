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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

許淑華合體黃捷逛五分埔　初選民調開跑前勤跑基層互動

▲▼許淑華與黃捷合體逛五分埔。（圖／記者陳家祥攝）

▲許淑華與黃捷合體逛五分埔。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

登記參選立委的台北市議員許淑華，15日合體高雄市議員黃捷，來到五分埔商圈逛街，振興地方商圈。許淑華受訪說，初選民調就盡量努力，選舉的部分是支持度大於知名度，要拚組織動員力。黃捷則說，過去唸書都會到五分埔購物，這次不只要來提振商圈買氣，更要藉此機會，讓大家看到許淑華有多用心在地方的經營上。

對於即將開始的初選民調，許淑華說，就盡量努力，因為要請支持在家顧電話這件事情是很不容易的事，「大家都很忙，所以誰能接到電話有時候也是機率問題，就只好盡量努力」。

但相較其他選區，民進黨在這區的選情似乎較冷？許淑華坦言，是比較冷，因為大家都努力在基層跑，其實媒體效果當然是打知名度，「但選舉的部分是支持度大於知名度，所以支持度比較重要，回歸到基層選舉，還是勤跑、多跟民眾互動比較重要」。

許淑華說，不管是國民黨跟民進黨的民調都要組織動員，都要拜託支持者在家裡接電話，還要教學怎麼講，當然還有教戰手冊的部分，所以是拚組織動員力的部分。

至於今天找高雄市議員黃捷北上合體，許淑華說，黃捷就像她的小妹妹，因為她實在太吸睛了，人氣很旺，主要是請她來幫帶動一下五分埔商圈的買氣，「我覺得跟她的部分不完全是選舉，因為她其實是人氣王，可以幫五分埔加持一下」。

黃捷則說，今天特別來台北，台北下雨、跟高雄天氣差滿多的，因為你看我們的衣服就知道，就是有沒有穿外套這樣子。這次來也希望可以幫五分埔商圈、振興一下，也希望說藉由這個機會，可以跟淑華姊多多合體，讓大家看到她有多用心在地方的經營上面。

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