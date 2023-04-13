賴清德獲提名參選2024總統大位　許淑華喊：請大家信賴台灣

▲民進黨市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨12日中常會通過提名身兼黨主席的副總統賴清德為總統參選人，賴也喊出2024大選總目標將是總統高票當選、國會單獨過半，同時提出「民主團結」、「民主治理」，以及「民主和平」3大民主行動綱領。對此，將參選立委的北市議員許淑華說，民進黨當然會努力堅持該走的道路，也懇請大家信賴台灣，把台灣的未來好好握在自己的手中，在鞏固民主的戰場上需要每一個人的支持。

「這是民主與專制的對抗，賴清德的總統路正式起跑！」許淑華13日在臉書表示，民進黨中執會正式通過，賴清德正式獲得黨內提名，代表民進黨參選2024總統大選。

許淑華指出，民進黨從經濟、國防、外交，到過去的疫情時期，陪著台灣人走過無數進步的日子，總統蔡英文和副總統賴清德共同努力，才能有今天的陽光，「我們不斷創造未來，勇敢提出新政策，打造高品質環境，與各國建立友好關係，成績人民有目共睹！延續執政，就是『信賴』」。

許淑華說，民主就是台灣的最大共識，賴清德主席將帶領民進黨推動穩定的民主力量，實踐「民主團結」、「民主治理」，以及「民主和平」三大民主行動，來推動國家希望工程展現堅定的心。做為台灣第一個本土政黨，鞏固民主我們當然責無旁貸。

「和平無價！戰爭沒有贏家！我們願意推動平等的和平對話，也請中國停止恐嚇台灣人民追求民主自由開放的決心。」許淑華說，這就是賴主席帶領民進黨守護台灣的價值，世界的民主陣營正在警覺並包圍專制力量的崛起。追求和平，應該信賴台灣自身的努力，而不要天真相信和平可以建立在對方善意之上的邪魔歪道。

「總統高票當選！國會單獨過半！」許淑華說，有信心、也很清楚這不是簡單的任務，民進黨當然會努力堅持該走的道路，也懇請大家信賴台灣，把台灣的未來好好握在自己的手中，在鞏固民主的戰場上需要每一個人的支持。