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台南好生活台南呷頭路第1場中型徵才　1711個職缺初媒率逾5成

▲台南市勞工局15日上午在中西區南美里活動中心辦理2023「台南好生活 台南呷頭路」第1場中型徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局15日上午在中西區南美里活動中心辦理2023「台南好生活 台南呷頭路」第1場中型徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局15日上午在中西區南美里活動中心辦理2023「台南好生活 台南呷頭路」第1場中型徵才活動，有艾爾斯半導體、錸恩帕斯、緯穎、家登精密、儒億科技、統一超商、媽咪樂、美商德盟、碳佐麻里等24家廠商提供1711個工作機會，其中有6成以上職缺超過3萬元薪資，初步媒合率逾5成。

▲台南市勞工局15日上午在中西區南美里活動中心辦理2023「台南好生活 台南呷頭路」第1場中型徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基指出，市長黃偉哲率領市府團隊積極招商引資，全力協助國內外優質企業投資台南、根留台南，在市府齊心推動經濟發展下，自2019年1月至2023年1月新增1206件，創造投資額1561億元，年產值2459億元，帶動40460個就業機會。

▲台南市勞工局15日上午在中西區南美里活動中心辦理2023「台南好生活 台南呷頭路」第1場中型徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，勞工局積極為廠商與求職者建置便利的媒合平台，2023年已開辦逾60場就業徵才活動；今日中型徵才除有超過1700個職缺，同時為因應餐飲服務業用人需求，今日徵才活動，多家知名餐飲品牌如和億生活(添好運、了凡)、雲雀國際(古拉爵、涮乃葉)等釋出325個職缺，勞工局將持續協助製造業、旅宿業、營造業、客運業媒合人力，創造政府、廠商、勞動者的勞動市場三贏局面。

此外，今日活動現場也提供CPAS職涯諮詢、履歷健診等免費服務，就業諮詢師除針對求職者提供職業適性診斷測驗與諮詢，讓求職者瞭解自己的適性工作，另對於想優化履歷、自傳的求職者透過個別面談，協助其增進履歷自傳的撰寫能力，做好求職準備。

▲台南市勞工局15日上午在中西區南美里活動中心辦理2023「台南好生活 台南呷頭路」第1場中型徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）
職涯諮詢師郭岳峰表示履歷是踏入職場的敲門磚，在有限的履歷表中要能清楚展現出個人的優勢，除了經歷工作條件，要讓企業人資能看到求職者的工作表現與價值，以增加面試機會，尤其是青年或對尋職迷茫、不知職涯方向的民眾，透過現場諮詢服務，引導求職者思考並決定自己的方向後，再實際投履歷找工作，有助民眾展現自信與面試表現。現場也有一位求職者卓小姐表示她是從臉書得知徵才訊息，到現場運用職涯適性診斷服務，對自身尋職方向更加的了解，並朝諮詢建議方向直接求職面試，對於自身有很大的幫助。

勞工局職訓就服中心表示為協助求職者履歷撰寫與面試求職準備，除永華、新營民治市政中心、新市、歸仁、佳里、官田設有服務據點，由就業服務員提供諮詢協助，另今2023年亦推出「職涯相談室」，可透過線上預約方式申請履歷健診或職業適性診斷服務，由專業的職涯諮詢輔導人員及評測工具，讓求職者深入了解個人特質、適性工作方向及就業問題，協助求職者擬定職涯規劃，以及優化個人履歷表等，有關「職涯相談室」服務，可電詢06-3125881分機18李小姐。

▲台南市勞工局15日上午在中西區南美里活動中心辦理2023「台南好生活 台南呷頭路」第1場中型徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局職訓就服中心預告4月尚有19日南區、20日善化區、22日歸仁區、25日新市區、29日新營區等徵才活動，另每月還辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，4月29日(六)邀請到勞動部勞動力發展署蔡孟良署長跟市民朋友分享「投資青年就業 讓台灣更有力」議題，相關課程內容及報名方式登載於勞工局網站，網址: https://goo.gl/KPJXmV，或電洽(06)6330820，歡迎踴躍報名參加。

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