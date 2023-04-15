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台南單身聯誼「男性大超標」！緊急停止報名　粉專傻眼：男上加男

▲▼台南土城正統鹿耳門聖母廟，台南正統鹿耳門聖母廟月老。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南市民政局與正統鹿耳門聖母廟合作，舉辦單身聯誼活動。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者柯振中／綜合報導

台南市民政局與正統鹿耳門聖母廟合作，預計5月21日舉辦單身聯誼活動，沒想到男性報名數量遠超預期，主辦方無奈之下只能停止男性報名，並喊話單身女性踴躍參加，「男上加男」的情況也讓許多網友忍不住嘴角上揚。

台南市府與正統鹿耳門聖母廟合作，5月21日舉辦「戀在鹿耳門‧月老牽良緣─521我愛伊」單身聯誼活動，12日中午12開放報名，豈料才過了一天，13日就已有超過200人報名，其中有85％都是男性，女性只佔了15％。

▲▼台南市民政局舉辦單身聯誼活動，沒想到男性報名人數爆滿。（圖／台南市民政局）

▲台南市民政局舉辦單身聯誼活動，沒想到男性報名人數爆滿。（圖／台南市民政局）

民政局原先預計，這次活動會有120名男性、120名女性參與，沒想到報名者嚴重「陰陽失調」，男性已達170位、女性只有30位，無奈之下決定提前截止男性收件，只開放女性報名參加。

消息曝光後引發討論，臉書粉專「台南式 Tainan Style」也分享了這項消息，鼓勵廣大女性一同參加，同時出言調侃，「鹿耳門聖母廟勉為騎男的繼續辦這個男能可貴的活動，雖然配對過程男上加男、男以言語，不少人看到左右為男更是面有男色，不過現場參加過的男性皆男以忘懷。」

▲▼台南市民政局舉辦單身聯誼活動，沒想到男性報名人數爆滿。（圖／台南市民政局）

▲目前點進去網址以後，會顯示活動額滿、感謝報名。（圖／台南市民政局）

經過宣傳以後，點進報名的網址，原先預計4月26日才停止收件，但目前點進去網址會顯示「本活動已額滿，感謝大家踴躍報名」，活動收件似乎已結束。

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