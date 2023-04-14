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台南「藍眼淚」絕美秘境曝光！現場至少百人　行家看一點傻眼

▲▼台南將軍青鯤鯓的青山漁港出現藍眼淚。（圖／翻攝自台南市長黃偉哲臉書專頁）

▲台南將軍青鯤鯓的青山漁港出現藍眼淚。（圖／翻攝自台南市長黃偉哲臉書專頁）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南市長黃偉哲13日在臉書專頁分享，不用飛到外島，在台南將軍青鯤鯓的青山漁港也看得到「藍眼淚」，吸引不少網友14日晚間到場朝聖，然而有行家看到現場情況直接傻眼，「燈打那麼亮是要看幾扣小喔」。

黃偉哲13日在臉書貼出台南藍眼淚的照片，表示想看藍眼淚不用飛去外島，台南將軍青鯤鯓的青山漁港就能追淚，讓台南的秘境再加一，「因海水將夜光藻推送到南防波堤邊，有水波拍打岸邊，就有機會觀賞到藍色螢光。」歡迎大家到這裡感受大自然的奧秘。他並提醒，觀賞時一定要注意安全。

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對此，有網友14日在臉書社團「爆廢公社二館」PO出現場照片表示，「聽說台南這個小漁港抓到美人魚好多人來看」，用開玩笑的方式說現場人山人海。

▲▼台南「藍眼淚」絕美秘境曝光！現場擠滿人　行家看一點傻眼。（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲許多民眾跑到青山漁港，想目睹藍眼淚。（圖／翻攝爆廢公社二館）

照片顯示，青山漁港停靠漁船的碼頭旁，圍滿了大量人潮，現場至少有百人圍觀，紛紛朝著海面尋找「藍眼淚」的蹤影。

網友看完紛紛留言，「果然就一堆跟風」、「我在北竿目前卻沒有看到藍眼淚」、「藍眼淚本來就可遇不可求，沒看到可以自己流眼淚」、「沒水準跳上人家的船也跟著爆多」、「將軍港沿岸都有幹嘛去人擠人」，也有人說「這樣看得到嗎？光害很嚴重欸」、「北七，燈打那麼亮是要看幾扣小喔」、「腦袋真的很好用...這麼多光源是要怎麼拍出藍眼淚？還是天真以為藍眼淚是眼睛直接看得到的」。

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