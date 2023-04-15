街頭演說遇襲　岸田文雄回應了！目擊者驚曝：有人丟銀色筒狀物

▲ 事發前岸田向民眾揮手致意。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本首相岸田文雄15日上午於和歌山市輔選時，現場突然傳出爆炸聲響，馬上在保安人員護送下搭車撤離，所幸安然無恙。他下午改在JR和歌山車站前發表街頭演說，對於稍早事件回應，「很抱歉造成麻煩，讓大家擔心了。」

▲ 一名身穿黑色帽T的男子當場被捕，民眾驚慌逃竄。（圖／路透）

綜合日媒報導，岸田上午為議員選舉前往和歌山市雜賀崎漁港輔選，約11時30分（台灣上午10時30分）正要開始街頭演說時，現場突然傳出爆炸巨響。媒體曝光的畫面可見現場一陣白色煙霧升起，周圍民眾竄逃，多名員警合力壓制住一名黑衣男子，當場依強行妨礙公務罪嫌將他逮捕。

現場一名男性目擊者回憶，一名年輕男子丟出物品後，周圍民眾紛紛驚叫竄逃，接著就傳出「砰」的一聲巨響，「非常可怕」。另一名男性提到，岸田才剛移動到演講台前，就聽到有人喊著「犯人」、「爆炸物」，所有人都開始逃跑。還有一名女性目睹有人「丟出一個銀色的筒狀物，發出亮光後就發出很大的聲音」。

岸田在警視廳特勤人員（SP）護送下撤離現場，在和歌山市的和歌山縣警察本部等候，並取消在漁港內的演說，改為中午12時40分（台灣11時40分）在JR車站前演講，下午則預計依照原定計畫，在眾議院千葉5選區發表助選演說。