俄國12歲女孩畫「反戰圖」老爸遭判刑　從白俄羅斯引渡回國

▲俄羅斯男子莫斯卡廖夫 （Alexei Moskalyov）因為12歲女兒的反戰畫被判刑2年。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯一名名叫莫斯卡廖夫 （Alexei Moskalyov）的男子，因為他的 12 歲女兒在學校畫了一幅反戰畫，又在公布在網路上發表反戰言論，被指控「詆毀俄羅斯軍方」在3月底遭法院判處2年徒刑之後，就逃離軟禁下落不明。不過俄羅斯官媒《塔斯社》（Information Telegraphic Agency of Russia-TASS ）證實，莫斯卡廖夫在13日已從白俄羅斯引渡回國。

根據CNN報導，莫斯卡廖夫的委任律師比利延科（Vladimir Biliyenko）說，他沒有被告知引渡他的委託人一事。

人權組織 OVD-Info 報告指出，在引渡之前，莫斯卡廖夫已被關押在白俄羅斯若季諾 （Zhodino） 的第 8 號監獄。

▲莫斯卡廖夫 （Alexei Moskalyov）的女兒，在學校畫飛彈落在烏克蘭，促使她的學校校長報警。（圖／翻攝自推特／@mbk_center）



莫斯卡廖夫因為他本人在網路上發表反戰言論被定罪，但是調查他的12歲女兒瑪莎（Masha）去年4月畫了一幅畫，畫中俄羅斯飛彈如雨點般落在烏克蘭母親和孩子身上，促使她的學校校長報警。

這幅畫上有一面烏克蘭國旗，上面寫著「榮耀歸烏克蘭」（Slava Ukraini），還有一面俄羅斯三色旗，上面寫著「不要戰爭」的口號。

警方開始檢查莫斯卡廖夫的社交媒體活動，最初他因發表批評俄羅斯軍隊的言論而被罰款 35,000 盧布（約新台幣14,000）。12 月，調查人員以涉嫌「詆毀武裝部隊」為由對他立案，但這起案件是基於他在 6 月發布的社群發文內容，所做出的指控。