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路透：「五角大廈洩密案」鎖定嫌犯身分　空軍民兵將於今天被捕

▲▼美國國防部五角大廈。（圖／路透社）

▲「五角大廈洩密案」鎖定嫌犯身分。（圖／路透社） 

記者林彥臣／綜合報導 

知情人士透露，一名涉嫌洩露五角大廈機密文件的嫌犯，將在當地時間13日在麻州被捕，他的真實身分是一名叫做特薛拉（Jack Teixeira）的21歲「麻州空軍國民警衛隊」情報部門成員，他在群組中發布了大量機密文件，其中包含有關烏克蘭戰爭的訊息。

《路透社》引述《泰晤士報》報導指出，特薛拉領導一個名稱叫做Thug Shaker Central的線上群組，群組內約有 20～30 人分享他們對槍支、種族主義迷因和電玩遊戲的熱愛。

報導指出，特薛拉在麻州空軍國民警衛隊第 102 情報聯隊服役，但目前尚不清楚擔任他的職位，以一名如此年輕的「空軍國民警衛隊」成員是否可以獲得如此高度敏感的簡報。

《紐約時報》則報導指出，受訪的Thug Shaker Central成員表示，他們在網上討論的文件純粹是為了提供資訊，雖然許多與烏克蘭戰爭有關，但成員們沒有偏袒任何一方立場。

成員說，當該群組內的一名青少年成員拿走了幾十份文件，並將其發佈到線上公共論壇時，這些文件才開始受到更廣泛的關注，從那裡開始，他們被俄語的 Telegram 頻道轉載，然後是最先報導他們的，就是《紐約時報》。

成員聲稱，洩漏的人不是最初的「源頭洩漏者」，這個人是基督徒，反戰，只是想告訴他的朋友一些正在發生的事情，「我們群組中有一些人在烏克蘭。我們喜歡格鬥遊戲、戰爭遊戲」。
 

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