被烏克蘭列入俄「國際贊助商」　小米：強烈反對，從不支持戰爭

▲小米公司在俄羅斯的銷售門市。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

烏克蘭國家反腐局於當地時間13日透過官網及推特（Twitter）發出消息指，已經將小米公司列入俄羅斯「國際贊助商」。對此，小米公司今（14）日發出聲明稿稱，強烈反對烏克蘭國家預防腐敗局把小米放入「International sponsors of war」名單。

▲北京小米總部。（圖／CFP）

小米聲明稿指出，小米集團是一家成立於北京的全球性企業，我們面向全球消費者提供高品質的民用智能手機和家用電器設備。我們堅信全球每個消費者都應該有獲取通訊工具和互聯網信息（網路資訊）的權利。我們在全球一百多個國家及地區開展消費者業務，並嚴格遵守經營所在地的法律法規。

聲明稿表示，我們強烈反對烏克蘭國家預防腐敗局把小米放入「International sponsors of war」名單。我們希望世界和平，從不支持戰爭。我們的使命是堅持做感動人心、價格厚道的好產品，讓全世界每個人都能享受科技帶來的美好生活。

根據烏克蘭國家反腐敗局消息指，小米公司被列入俄國「國際贊助商」名單主因在於，該公司在俄羅斯「全面入侵」後，仍在俄羅斯國內繼續經營，還是該「恐怖主義國家」智慧手機銷售的領導品牌。

2022年第三季度的數據顯示，與前一季度相比，小米向俄羅斯的供貨量增加39%，到2022年7月止，小米及其子品牌POCO在俄羅斯智慧手機市場上佔據42%的份額，位居銷售額第一。

此外，小米俄羅斯分公司在2021年年收入達2.02億美元，被認為是利用鉅額稅款來支持俄羅斯軍隊發動對烏克蘭的戰爭。同時，小米即將在俄羅斯開售旗艦版智慧手機，代表著在俄羅斯的業務全面恢復。烏克蘭認為，上述行為視同贊助俄羅斯軍事侵略。