　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

被烏克蘭列入俄「國際贊助商」　小米：強烈反對，從不支持戰爭

▲小米公司在俄羅斯的門市。（圖／CFP）

▲小米公司在俄羅斯的銷售門市。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

烏克蘭國家反腐局於當地時間13日透過官網及推特（Twitter）發出消息指，已經將小米公司列入俄羅斯「國際贊助商」。對此，小米公司今（14）日發出聲明稿稱，強烈反對烏克蘭國家預防腐敗局把小米放入「International sponsors of war」名單。

▲▼北京小米總部。（圖／CFP）

▲北京小米總部。（圖／CFP）

小米聲明稿指出，小米集團是一家成立於北京的全球性企業，我們面向全球消費者提供高品質的民用智能手機和家用電器設備。我們堅信全球每個消費者都應該有獲取通訊工具和互聯網信息（網路資訊）的權利。我們在全球一百多個國家及地區開展消費者業務，並嚴格遵守經營所在地的法律法規。

聲明稿表示，我們強烈反對烏克蘭國家預防腐敗局把小米放入「International sponsors of war」名單。我們希望世界和平，從不支持戰爭。我們的使命是堅持做感動人心、價格厚道的好產品，讓全世界每個人都能享受科技帶來的美好生活。

根據烏克蘭國家反腐敗局消息指，小米公司被列入俄國「國際贊助商」名單主因在於，該公司在俄羅斯「全面入侵」後，仍在俄羅斯國內繼續經營，還是該「恐怖主義國家」智慧手機銷售的領導品牌。

2022年第三季度的數據顯示，與前一季度相比，小米向俄羅斯的供貨量增加39%，到2022年7月止，小米及其子品牌POCO在俄羅斯智慧手機市場上佔據42%的份額，位居銷售額第一。

此外，小米俄羅斯分公司在2021年年收入達2.02億美元，被認為是利用鉅額稅款來支持俄羅斯軍隊發動對烏克蘭的戰爭。同時，小米即將在俄羅斯開售旗艦版智慧手機，代表著在俄羅斯的業務全面恢復。烏克蘭認為，上述行為視同贊助俄羅斯軍事侵略。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
裝修蟑螂詐400萬！全家驚收「女體箱屍」　專家：是慣犯
快訊／蔡英文、陳時中被控「擋疫苗殺人」　62案調查出爐
有漏洞！民眾檢舉恢復11項「紅黃線違停未列入」　網笑：繼續爽
快訊／辜濓松夫人辜林瑞慧辭世　享壽83歲
有人重覆領到6000元！　財政部回應了
南港車站前驚見「超兇睡衣妹」！　狂晃半球
快訊／鄭仲茵再戰陳冠霖！　曬出家暴驗傷診斷書
等了13年！　新北「五泰輕軌」獲政院核定

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

被烏克蘭列入俄「國際贊助商」　小米：強烈反對，從不支持戰爭

請陪產假遭拒！男子闖辦公室大鬧　主管氣炸：他曠職50天了

在台灣北部海域劃「禁飛區」　陸外交部：說法不準確

廣西發現「九尾狐甲魚」化石　尾鰭9指狀分岔以上古神獸為名

台名嘴稱陸高鐵「沒靠背」　中車反諷發文：靠乘客腳蹬提供動力

婚鬧狂撕衣褲！新郎被脫到「剩一條紅內褲」　網怒：缺德又變態

中國海事局發布9小時航行禁令：今日渤海北部進行軍演

16歲網美無照騎重機嗆「危險你媽」　下個月載21歲友人自撞慘死

每年補助10億人民幣　上海寶山誠邀台商來尋寶

「最美新娘」結婚3個月慘遭出軌！丈夫甜喊小三：想吃妳的X睡覺

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

Jisoo新歌舞神同步《舞孃》《保庇》！　BLACKPINK齊跳「開花舞」超可愛＞＜

三重男趕時間求「開快點」遭拒　連飆髒話...運將直開警局提告

醉男痛毆17拳＋搶手機逃跑　願賠2萬和解...運將崩潰提告

姚淳耀撞臉YouTuber鍾佳播！ 網看《模仿犯》狂出戲！2人合體「根本雙胞胎」

玩高空彈跳阿北幫打氣　聊一半突推下～女嚇歪

被烏克蘭列入俄「國際贊助商」　小米：強烈反對，從不支持戰爭

請陪產假遭拒！男子闖辦公室大鬧　主管氣炸：他曠職50天了

在台灣北部海域劃「禁飛區」　陸外交部：說法不準確

廣西發現「九尾狐甲魚」化石　尾鰭9指狀分岔以上古神獸為名

台名嘴稱陸高鐵「沒靠背」　中車反諷發文：靠乘客腳蹬提供動力

婚鬧狂撕衣褲！新郎被脫到「剩一條紅內褲」　網怒：缺德又變態

中國海事局發布9小時航行禁令：今日渤海北部進行軍演

16歲網美無照騎重機嗆「危險你媽」　下個月載21歲友人自撞慘死

每年補助10億人民幣　上海寶山誠邀台商來尋寶

「最美新娘」結婚3個月慘遭出軌！丈夫甜喊小三：想吃妳的X睡覺

榮運去年每股賺3.3元　樂觀看今年營運穩定成長

大都會搶人勝算高？　知名記者曝大谷曾透露對紐約真實想法

趕《平均》上路死線　彰化法人搶買台中億元豪宅

澎湖印尼移工產子遺棄　同事發現報警救回嬰...加護病房觀察中

19歲恐怖情人當眾燒死前女友！　潛逃海外被下「紅色通緝令」

綠嗆「共機擾台還辦雙城論壇？」　蔣萬安重複這句：講3次很重要！

發現真人史努比　黑白相間「牧羊貴賓犬」可愛萌樣狂吸21萬粉

一把螺絲起子撬開門！竊賊闖貨運行　短短80秒得手5.6萬

雷／《曼達洛人》第3季完結倒數！「關鍵角色領便當」…尤達寶寶新裝備萌爆

跑到火雞地盤惹事下場慘！　傻汪哭著回家找麻麻：小小鳥差點不見

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

大陸熱門新聞

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

16歲網美無照騎重機　嗆「危險你媽」自撞慘死

辦公室當眾大屠殺！男記者遭電鋸肢解慘死

「最強海王」女教師無碼照曝！「小本本」詳記戰力

夜間拍到尖嘴大眼怪鳥！竟是世上最神祕的鳥

公司抽獎！他爽中有薪休假365天

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

妹子強拉相親男開房！遭擋門爆氣問：你忍得住？

台名嘴稱陸高鐵「沒靠背」 中車反諷發文：靠乘客腳蹬提供動力

婚鬧狂撕衣褲！新郎被脫到「剩一條紅內褲」

每年獎10億　上海寶山邀台商投資

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

中國海事局：今日渤海北部進行軍演

被狗抓傷手沒就醫！　男童罹狂犬病送醫不治

更多熱門

相關新聞

路透：五角大廈鎖定洩密嫌　空軍民兵將被捕

路透：五角大廈鎖定洩密嫌　空軍民兵將被捕

知情人士透露，一名涉嫌洩露五角大廈機密文件的嫌犯，將在當地時間13日在麻州被捕，他的真實身分是一名叫做特薛拉（Jack Teixeira）的21歲「麻州空軍國民警衛隊」情報部門成員，他在群組中發布了大量機密文件，其中包含有關烏克蘭戰爭的訊息。

密件揭俄烏今年無望和談　烏克蘭經濟萎縮29.1%

密件揭俄烏今年無望和談　烏克蘭經濟萎縮29.1%

台北醉男「狂打司機頭部17拳」他硬起來提告

台北醉男「狂打司機頭部17拳」他硬起來提告

小黃司機遇醉漢　遭狂毆17拳手機還被搶

小黃司機遇醉漢　遭狂毆17拳手機還被搶

網美脫衣褻瀆700年聖樹　被峇厘島逮捕

網美脫衣褻瀆700年聖樹　被峇厘島逮捕

關鍵字：

小米手機俄羅斯烏克蘭烏俄俄烏國際贊助商

讀者迴響

熱門新聞

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

玖壹壹演唱會倒數2天！春風突發黑白照悼念：來世見了

買透天與爸媽同住！他撞見「門外一幕」傻了

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

快訊／三讀通過！道交條例修法恢復民眾檢舉違停　不禮讓行人罰更重

16歲網美無照騎重機　嗆「危險你媽」自撞慘死

25歲人氣樂團成員涉販毒被逮！家中搜出乾燥大麻

老父親「堅持不讓請看護」　50歲孝子生日暴斃

終極大魔王來了！「他心痛噴5萬元」全場激怒

赴緬追愛「靜宜女」園區找到工作！　企業主身分曝光

郭綜合為癌末病友辦婚禮完成心願

辦公室當眾大屠殺！男記者遭電鋸肢解慘死

不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她

「最強海王」女教師無碼照曝！「小本本」詳記戰力

更多

最夯影音

更多
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做
11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面