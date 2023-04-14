特斯拉國道路肩狂閃大燈+雷射筆逼讓　網怒轟「電動8+9」警怒了

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名駕駛人在PTT抱怨，13日下午從國道南下竹北交流道出高速公路，經過湖口段改行駛路肩，被後面一台黑色特斯拉Model X朝他狂閃大燈，駕駛人還發現對方疑似拿出雷射筆照他，氣得大罵：「要飆就去主線飆，路肩不是你的超車道好嗎？」

▲有駕駛人在國道的路肩道上遇到大燈狂閃、雷射燈逼讓道。（圖／翻攝PTT，下同）



這名車主將行車紀錄器的前後方影片上傳至PTT，畫面中可看出當時該路段車多流量大，原PO正行駛在最外側路肩道，大老遠就看到黑色特斯拉朝他加速逼近、大燈還一閃一閃疑似要對方讓道，原PO不理會，黑色特斯拉又繼續「大燈眨眼」閃個不停，縮短車距、來勢洶洶。

黑色特斯拉見前方原PO依然以原速前進，絲毫沒有要「讓」的意思，接著在駕駛位置就出現藍色亮點，原PO懷疑，黑色特斯拉車主是用雷射筆警示，雖然雷射燈出現時間僅約幾秒鐘，但也讓原PO氣炸，之後黑色特斯拉趁隙超車外側車道再回原PO前方，從路肩加速離開。

▲警方表示，會依據PTT上影片製單舉發。

PTT網友看完前後鏡影片也紛紛表示看法，「電動8+9」、「用雷射筆這也很靠杯，低端什麼爛招都有」、「最近流行雷射筆喔」、「是我就速限60爽擋」、「直接檢舉了，路肩下交流道前禁止變換車道」、「以前以為雷射筆只是玩笑，現在猴子還真多」。

對於這起疑似雷射筆、「大燈眨眼」的行車糾紛，國道警方表示，經查看影像後方車輛有連續密集按鳴喇叭、變換燈光或其他方式迫使前車讓道情事。得依道路交通管理處罰條例第 33條 第1項 14 款，處該汽車駕駛人新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰。

雖然目前尚未接獲報案或檢舉本案，但警方也表示，會根據PO網影片取得相關資料製單舉發。