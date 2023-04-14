快訊／3550竹北人棄領6000！紓困金爆千人搶灘　7人失格原因曝

▲竹北市公所6000元紓困金發放作業全數完成，20萬6359人順利完成領取，領取率達98.3%。（圖／竹北市公所提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

竹北市6000元民生紓困金，上月15日率全台之先發放，昨（13日）正式完成最後一階段現金領取加開「特別櫃檯」發放作業，全市總計20萬9909人具有領取資格，最終20萬6359人順利完成領取，領取率達98.3%，其中有1.7%、3550人逾期棄權未領、7人資格不符，市公所亦不再提供領取服務。

竹北市公所表示，第1階段「溫馨直送」直接匯入於公所列冊的低收、中低收入戶、66歲以上領有健保補助之長輩帳戶。98.2%總計16萬7806位市民是在第2階段「E化申請」線上申請。第3階段現金發放則於4月8日至10日於17個發放站發放，4月12日至13日另加碼「特別櫃檯」服務未及領取以及特殊情況的民眾，如身分證拿去辦護照、受刑人之委託等等，最後一波共計2萬9581人（14.1%）完成領取。

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▲▼全竹北市共有3550人放棄未領，其中7人是因資格不符遭絕。





竹北市長鄭朝方表示，第3階段現金發放竹北市公所全體總動員，每日除派駐近550位人力分布於17個發放站為民服務，包含139位公所同仁、超過300位來自竹北31里志工，以及農會人員及警力協助。市公所考量貼心便民，12、13日加開「特別櫃檯」，包含證件短缺、特殊個案等爭議案件共計45件，其中37件已於特別櫃檯專案處理後核發，7件資格不符無法領取，1件為相關親屬代領。竹北市民生紓困金發放順利落幕，總計20萬6359人順利完成，領取率達98.3%。

現金人人愛，但竹北市仍有3550人因為逾期未領視同棄權，推測可能是戶籍在竹北市但目前未實際居住的民眾，7人資格不符中包含死亡2件、戶籍不全（名冊內無戶籍）3件、無法回台2件。

值得一提的是，1月12日竹北市公所宣布這起紓困金條例通過時，當日即湧入約1200人趕往遷戶口，公所人員人仰馬翻，縣府民政處還調派15人支援，直到隔日凌晨1時許才將手續全數辦完，後來經過審核，最後確認150戶、總計853人遷戶成功。