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社會 社會焦點 保障人權

女友亂丟東西「害阿嬤整理不完」　暴走男欲引爆瓦斯...警壓制解危

記者鄧木卿／台中報導

台中市29歲吳姓男子不滿交往1個多月的22歲王姓女友，經常亂丟東西，家裡一團亂，害得吳男的阿嬤忙於收拾，2人今天中午又起衝突，吳男一時情緒激動，打開小瓦斯桶要點燃，王女上前阻止不料吸入瓦斯身體不適，警消人員接獲報案趕到現場好言相勸，但吳男不為所動，提著瓦斯桶和打火機往外走。警消見事態愈來愈嚴重，一方面噴射水柱，同時一擁而上將吳制伏 ，化解一場虛驚。

▲台中一名男子和女友吵架後，竟提著瓦斯桶要點燃，還好警消及時噴水壓制。（圖／民眾提供）

▲台中一名男子和女友吵架後，竟提著瓦斯桶要點燃，還好警消及時噴水壓制。（圖／民眾提供）

台中市警察局第三分局健康派出所14日中午12點20分獲報，指南區永和街發生糾紛，警方獲報火速趕抵現場，只見吳男提著瓦斯桶，情緒激動的站在門口，而他的女友已因吸入過多瓦斯身體不適，送醫治療。

趕到現場的警消向吳喊話「放下瓦斯桶，我們也有家人，別人家也有阿嬤，這樣大家都很危險」，吳男不為所動「不要靠過來」，邊說邊提著瓦斯桶和打火機往外走，警消人員在後面尾隨，伺機而動。

警消人員擔心夜長夢多，決定雙管齊下，消防車噴水不讓瓦斯桶有點燃機會，警方則是趁吳男不注意，一擁而上壓制在地，警消搶過瓦斯桶時，瓦斯桶已打開，嘶嘶聲聽得令人害怕，警方順利壓制後，依公共危險罪嫌送辦。

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