3個月攔1719萬！詐騙超狂增　警揪「轄區土地公」當打詐守護神

記者唐詠絮、蔡怡萍／彰化報導

配合內政部警政署「全民防詐，藝起發聲」宣導活動，彰化縣北斗警分局為將阻詐觸角伸入社區提升普及率，特別請來「轄區的土地公（婆）」各鄉鎮村里長一起成立「打詐里(村)長隊」，藉由分析詐騙手法、時事，及在地高發案件數據進行分層分眾宣導，讓村里長們學習識詐常識，進而深入基層協助宣導，避免民眾受騙。

▲打詐里(村)長隊誓師成立，識詐成員擴充深入民間基層。（圖／北斗分局提供，下同）



北斗分局表示，據統計，轄內受理的常見詐騙手法依序為「投資詐欺」發生24件，較去年同期增加1 件；「假網拍」發生14件，較去年同期增加4 件；「騙取金融帳戶(卡片)」發生9件，較去年同期增加6件，在詐欺手法態樣及方式愈趨多元的情況下，打擊詐欺犯罪同時，結合各式管道加強宣導是分局責無旁貸的責任。此外，今年迄今本分局及時攔阻詐騙案14件、阻詐金額更高達1719萬元。

此次於成立「打詐里(村)長隊」誓師大會中，由偵查隊長陳盈雅與最接近民眾的每位村里長分享最新阻詐、防詐等識詐觀念，並傳授防詐小撇步，教導村里長如何透過反詐宣導，提高居民自身識詐能力，並將阻詐觸角深入鄰里每個角落，會後頒發識詐訓練種子教官合格證書給71名村里長。

北斗分局分局長吳詠傑呼籲，防詐如防疫，須透過全民總動員將防詐新訊共同擴散，不斷宣導反詐訊息以強化宣導效果，讓本轄居民提升防詐免疫力同時，還能協助宣導反詐騙；本分局亦將持續全力打擊詐欺犯罪，依法嚴辦，守護民眾財產安全。