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國民黨秘書長喊「就是侯友宜」　名嘴：郭台銘又被國民黨賣了

▲郭台銘返台記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨秘書長黃健庭公開稱「就是侯友宜市長了」，消息一出立刻引起軒然大波。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨2024總統人選態勢未明，黨秘書長黃健庭13日上午突然表示，目前黨內態勢已非常明顯，「就是侯友宜市長了」，被外界解釋國民黨已排除鴻海集團創辦人郭台銘，消息一出立刻引起軒然大波。對此，資深媒體人鍾年晃感嘆，「這是玩哪招，所以郭董又被仙人跳了」、「宮鬥還是國民黨內行」。

黃健庭13日上午參加中華民國退休軍公教警消總會擴大理監事大會，懇請總會支持國民黨2024總統及立委候選人，接著提到國民黨內2024總統候選人，他表示第一階段黨內態勢已非常明顯，就是侯友宜市長了，且侯基本上已表態，實力也最堅強，有把握打贏選戰。

黃健庭的說法一出立刻引發軒然大波，更讓外界解讀為近日訪日的郭台銘已出局。對此，資深媒體人鍾年晃13日在臉書感嘆，「這是玩哪招，所以郭董又被仙人跳了」、「宮鬥還是國民黨內行」。資深媒體人黃創夏也說，「再度被國民黨賣了，郭台銘如果又吞下去，會被蔑視」。

名嘴李正皓也在政論節目上質疑，憑什麼侯友宜是第一階段共識，明明是郭台銘先宣布參選，侯友宜12日才表態「隨時準備上場」，如今黃健庭公開講「就是侯友宜了」，那麼郭台銘該怎麼處理，若是最後真的徵召侯友宜，郭台銘一定會跟國民黨沒完沒了，一定炸鍋。

▲國民黨祕書長黃健庭。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲針對外界輿論，國民黨祕書長黃健庭緊急澄清。（圖／記者鄭佩玟攝）

對此，黃健庭13日下午緊急澄清，國民黨總統提名作業可以分三個階段，第一階段黨內整合，第二是泛藍整合，第三才是包含民眾黨非綠陣營整合，「我早上意思是，目前已經完成第一階段，黨裡面可能人選裡面，有共識應該就是侯友宜市長，最能代表國民黨，第二階段就是整個泛藍陣營」。

黃健庭說，「郭董當然是藍營裡面非常重要、有實力、有很多支持者的可能人選，他當然也是我們考量的人選之一，第三階段必須要去整合非綠陣營朋友，這也是我們後續還要很努力來做的事情，最重要的我們呼籲支持者，覺得不要非誰不投，不管最後提名是侯或郭，我們都要能夠團結一致，才有可能勝選，實現政黨輪替」。

黃健庭強調，黨內已經清楚了，2024不用考慮黨主席朱立倫，黨內共識就是侯友宜，第二階段有郭台銘，最後還要來整合非綠陣營，「主席就是說我們按照這個節奏，把這些都整合好，時機成熟就是我們宣布的時候」。

他強調，提最能勝選的人選，這也是黨的任務，這段時間會看看整個社會的氛圍，看看大家最期待的人是誰，那國民黨就會徵召誰。

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