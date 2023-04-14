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普發6000元想換機　iPhone 14現省近4000元

▲普發6000買 iPhone 14（128GB）現貨降3,610元。（圖／傑昇通信提供）

▲普發6000買 iPhone 14（128GB）現貨降3,610元。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

全民普發6,000元現金領了嗎？第二階段「ATM領現」已經上路，消費者可開始前往貼有「全民共享普發現金」識別貼紙的金融機構（含郵局）ATM機台領取。傑昇通信宣布，自即日起至4月16日限時四天，到全台門市購買iPhone 14（128GB）結帳再省3,610元。

傑昇通信趁勢推出普發6千精省花優惠，iPhone 14（128GB）結帳再省3,610元，iPhone 14 Pro（256GB）原廠建售再折4,210元；另外還有17,590元的iPad Air第五代WiFi（64GB）。

傑昇通信也表示，也可以考慮六千有找的紅米Note 11S，配備6.6吋90Hz大螢幕，更支援5G雙卡雙待功能，用4,890元就能帶回家，還賺1,100元；另一款則是三星中階四鏡相機的Galaxy A23（4GB/64GB），特別搭載OIS防手震功能，也只要5,490元。

購機怎麼買最精省，傑昇通信建議可以朝價格已經很實惠的舊旗艦著手，像是原價20,990元的華碩Zenfone 8 Filp（8GB/128GB），空機特價13,490元，使用普發的6千現金只剩7,490元；另外，母親節檔期將至，就買vivo首款自拍旗艦V23，定價現折6,000元，搭配普發6千現金，換算下來只要5,990元。

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