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更新iOS 16.4.1續航力回升？　YouTuber實測6款iPhone機型結果曝光

記者吳珍儀／台北報導

蘋果在3月底發布iOS 16.4版本後，有許多用戶指出，iOS 16.4更新導致多款iPhone機型電池續航減少，變得容易耗電。國外YouTube頻道iAppleBytes在最新一期影片中測試，實測發現蘋果新發布的iOS 16.4.1並未修復此問題。

外媒IT之家表示，iOS 16.4.1主要修復表情符號無法顯示膚色選擇、Siri在部分情況下不會回應，以及填補2個安全漏洞等問題。不過進行電力實測後發現，將6款iPhone舊機升級更新至iOS 16.4.1，其中大部分機款iPhone機型續航力有非常微幅提升，其中提升最多的是iPhone 13，提升約5分多鐘，iPhone 12則是續航力下降，不過因為電池健康度不一樣，較無法客觀比較，而整體而言變化幅度小。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／iAppleBytes）

▲國外YouTube頻道iAppleBytes實測多款iPhone機型電池續航 。（圖／翻攝自YouTube／iAppleBytes）

iAppleBytes各機型實測iPhone更新iOS 16.4.1版本後的電池續航力：

iPhone 8：搭載A11處理器、電量1821mAh（電池健康度95％）

iOS 16.4：2小時47分
更新iOS 16.4.1：2小時47分31秒

iPhone SE2：搭載A13處理器、電量1821mAh（電池健康度86％）

iOS 16.4：3小時18分
更新iOS 16.4.1：3小時20分12秒

iPhone XR：搭載A12處理器、電量2942mAh（電池健康度91％）

iOS 16.4：5小時02分
更新iOS 16.4.1：5小時10分59秒

iPhone 11：搭載A13處理器、電量3110 mAh（電池健康度100％）

iOS 16.4：5小時29分
更新iOS 16.4.1：5小時29分53秒

iPhone 12：搭載A14處理器、電量2815mAh（電池健康度99％）

iOS 16.4：6小時09分

更新iOS 16.4.1：5小時55分31秒（電池健康度 98％）

iPhone 13：搭載A15處理器、電量為3227mAh（電池健康度98％）

iOS 16.4：7小時48分
更新iOS 16.4.1：7小時54分21秒

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iOS 16.4.1iPhone續航力

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