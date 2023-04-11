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機王最強對決！果粉跳槽S23 Ultra　它靠「2功能贏了」真心好用

▲S23 Ultra。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星S23 Ultra。（示意圖／記者陳俐穎攝）

網搜小組／劉維榛報導

機王的對決！一名網友透露，他原本使用iPhone14 Pro Max，但看著三星S23 Ultra的CPU效能被捧上天，加上搶到優惠價格，於是他跳槽用了1個月，接著大讚S23 Ultra續航力強、沒礙眼的動態島，以及超強自拍效果，然後最後用不慣「2雷點」，最終仍跳回蘋果的懷抱，引發網友熱烈討論。

一名男網友在PTT的MobileComm板直呼，原本是果粉的他，突然在2月跳槽到三星陣營，轉眼用了1個月心得，原PO直言S23 Ultra用起來順暢、螢幕好滑，尤其續航力最有感，電量從工作到返家還有電，「可以告別一天一充，跟iPhone14 Pro Max比沒有降級感。」

對比iPhone Pro系列首創的動態島功能，原PO認為，支援動態島的程式到現在還是很少，而S23 Ultra沒有礙眼的島，讓視覺效果大大提升。關於介面這一塊，原PO直言，S23 Ultra不只曲面變少且誤觸也減少，唯獨就是保護貼比較麻煩。

至於拍照部分，原PO直言，S23 Ultra自拍效果感覺比iPhone好，「但等照片演算完的照片都跟預想不一樣，iPhone比較接近所見即所得，2億（畫素）的演算時間也不到久， 可以拍出滿滿細節。」

不過S23 Ultra也並非完美無缺，原PO表示，APP通知不管怎麼設定就是慢半拍，「像是常看的新聞財經類APP都是iPhone先收到，「沒例外QQ！」還有最頻繁用到的辨識功能，原PO坦言是iPhone比較優，S23 Ultra辨識速度算快，但是沒有一瞬間就解鎖的感覺，平常8成使用狀況都不能達成特定角度，解鎖成功率直線下降，不如直接按密碼。

▲▼蘋果手機iPhone 14開賣。（圖／記者黃克翔攝）

▲原PO大逆轉，最後還是繼續當果粉。（示意圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，原PO對於蘋果的「Face ID解鎖」仍念念不忘，「Face ID好用多了，除了平放時不好用，剩下情況看了就解鎖，連戴口罩時也是！」最終他也因為解鎖與通知功能，讓他決定回歸使用iPhone14 Pro Max。

蘋果與三星「最強對決」心得文曝光後，不少安卓粉也認了，「Face ID真的比較強，三星的超音波指紋是真的不太好用」、「我安卓10年用戶也敗給Face ID」、「Face ID真的比指紋辨識省心，不用擔心手太乾辨識不了」、「除了VIVO X90p+用的超大指紋辨識外，Face ID本來就大贏三星目前用的指紋辨識了」。

但也有網友力挺三星，「Face ID挺好用的啊，但願意把Touch ID吐回來更好，安卓這邊還能臉部解鎖+指紋，總體還是比較方便，特別是放桌上要解鎖手伸過去就好」、「原廠膜指紋解鎖幾乎不會失敗，比Face ID好用太多，Face ID戴口罩要抓角度和距離，下雨天眼鏡霧掉也無法解鎖，平常就容易（解鎖）轉半天打不開，反觀指紋溼手也能秒解」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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