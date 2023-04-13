南投性平實務研習校長大集合　邀性平三法推手吳志光擔任講師

▲南投縣政府廣邀全縣校長實務研習，盼落實性別友善校園。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

4月20日「性別平等教育日」將屆，南投縣政府為推動友善校園、捍衛性平權， 11日擴大舉辦「校園性別事件實務工作坊研習」，廣邀全縣國中小學校長和法律、教育團體代表約200人參與，透過專業講座及實務經驗交流，提升第一線教育人員性別平等教育知能，希望營造性別友善校園環境。

教育部於111年訂定「性別平等教育日」，並納入112年「紀念日、節日及中央目的事業主管機關核定之日」；縣府11日商借草屯商工大禮堂，集合全縣學校校長及眾多律師、教育團體，由副縣長王瑞德帶領眾人以手勢及高呼「捍衛性平權、性平事件OUT、性平事件不包庇不隱匿不容忍、尊重多元性別、推動友善校園大家一起來」的性別平等宣言。

王瑞德指出，這次研習特別要求各高中、國中及國小校長務必參加研習，以協助了解《性別平等教育法》之宗旨、內涵及相關法規，提升對校園性侵害性騷擾或性霸凌事件的辨識及防治知能及處理相關事件之專業能力，尤其是涉及公益性之師對生性別事件處理程序能力及專業知識。

王瑞德說，這次研習特別聘請「性平三法」重要起草人暨輔仁大學法學院院長吳志光擔任講師，並以「校園性侵害性騷擾或性霸凌事件調查結果之執行─以教師法之相關規定為核心」為主題，以豐富法學素養及實務案例說明校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件對教師懲處之法定程序，及懲處手段的選擇及適用法規。

王瑞德表示，校園性平事件除以事前預防積極推動性別平等教育宣導及教育訓練，均依據《性別平等教育法》、《校園性侵害、性騷擾或性霸凌防治準則》、《教師法》等相關法規之範疇實施，另在校園性別事件通報後，以最嚴謹原則妥善處理；縣府將持續推動校園性侵害、性騷擾或性霸凌（含兒少性剝削）事件防治工作。