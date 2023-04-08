打招呼被「摸腰緊掐」女師嚇傻！校長喊：我手有病　法官狠打臉

▲女老師向校長打招呼，卻被伸手捏了腰部一把，她提告性騷擾，校長遭判有期徒刑6月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／花蓮報導

台東一名校長剛到新學校任職，某日遇到女老師在等男朋友，竟趁女老師向他打招呼之際、突然伸手往她的右腰摸去，並用力捏擠了2下，女老師嚇傻並感到很不舒服，決定報警提告性騷擾，法院一審依法將校長判處有期徒刑6月，可易科罰金；上訴花蓮高分院後，認為校長仍辯稱是不小心碰到，行為構成性騷擾，維持原判。

根據判決，事發在2019年11月16日晚間近9時，台東一所學校的女老師在警衛室旁等男友，而新到職的校長正好迎面走來，女老師見狀主動向他打招呼，沒想到校長接近她時、突伸手撫摸她右腰處，並捏掐了2下，女職員當場嚇傻，心裡覺得很不舒服，隨後向男朋友與室友說明這件事，討論後決定報警處理。

女老師表示，她當晚又收到校長傳訊「校園偶遇、夜深注意安全」，她回傳「剛在校園偶遇時，您向我打招呼時，您的手有觸碰到我右邊的腰，我覺得非常的不舒服，感覺到身體被侵犯騷擾，心情很不好。」校長之後回以2段道歉訊息「真是非常非常對不起，向您致歉！實在無心之過，實在失禮了！玩笑的言行造成您的困擾實在慚愧！」，認為校長企圖把性騷擾行為掩飾為不小心的，讓她相當受傷。

校長則供稱，當天他剛看完文化處表演活動，手上拿鑰匙跟傳單，且他的手有扳機指跟隧道症候群，反應比一般人慢，可能談話中有不小心碰到女老師，並表示身為校長因以和為貴、看到女老師的抱怨訊息後才會先行道歉。

法官認為，女老師從警詢到審理，如何遭到騷擾的感受與手法都描述一致，覺得被校長碰觸身體、甚至摸到接近臀部的地方，力道之大讓她非常反感，室友更指出女老師因此去看身心科、吃藥，壓力很大，且校長說自己手部有疾患，但並不嚴重影響日常活動。

一審認為校長未尊重她人身體，犯後又矢口否認，認為態度不良，依性騷擾罪處有期徒刑6月，可易科罰金；不服判決上訴花蓮高分院後，法官仍認為他雖願意向女老師道歉，學校也同意老師需求，但還是辯稱可能不小心碰到、是老師有所誤解，難認有悔悟之心，因此駁回校長上訴，原持原判，全案定讞。