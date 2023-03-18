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農民範例！退休大學校長有機生態農場　三分地創造數百萬產值

▲花蓮縣府率農友參訪彰化縣City Bear農場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣府率農友參訪彰化縣City Bear農場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府農業處於3月17日邀請本縣農友及花蓮農校組團前往彰化縣City Bear農場參訪，該農場以生態循環及永續生態農法為特色，由有機農業專家、前明道大學校長陳世雄教授創辦，位於溪州鄉的City Bear生態農場面積只有三分地，卻能創造出高達數百萬元的產值，是一個值得其他農民學習的範例。

▲花蓮縣府率農友參訪彰化縣City Bear農場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

City Bear農場以生態循環及永續生態農法為特色。

陳世雄教授強調，環境友善與生活品質並重，農場目前養了近50箱蜜蜂，幫助花草自然授粉實現生態永續目標，同時透過黑水虻的養殖分解農業有機物，其幼蟲也成為雞蛋重要的蛋白質來源，實現食物循環的目的，農場採用土坵栽培的方式經營，成功實現零碳排放、零污染、零廢棄物的目標。

▲花蓮縣府率農友參訪彰化縣City Bear農場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣府農業處及參訪農友與農場人員進行有機生態農法交流與經驗分享。

縣長徐榛蔚表示，City Bear生態農場的場主陳世雄教授為花蓮縣有機農業促進專案辦公室的諮詢委員，陳教授的成功經驗是很好的學習範本，希望為青農做示範，只要利用幾分地，就可以達到幾乎零碳排放、零汙染、零廢棄物，永續循環的經營方式，產品多樣化提供收入，讓小農可以生存，同時也是值得老人家參考的退休農業經營模式。

農業處長陳淑雯說，這次參訪City Bear生態農場，讓大家實地看到循環農業成功的模範，希望將這些經驗帶回花蓮，推動本地農業永續發展模式，讓更多的農民共同推動達成聯合國永續指標SDGs農業永續目標。

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