藝術課給學生看「大衛像」挨轟色情　美國校長被迫辭職

▲美國一所學校在課堂上介紹大衛雕像，遭家長投訴。圖為2015年時任德國總理梅克爾與時任義大利總理倫齊在大衛雕像前召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國佛州一所學校近期在藝術課堂上，向6年級學生們展示米開朗基羅知名作品「大衛像」（statue of David）的圖片，怎知引發家長不滿，理由是「接觸色情內容」，讓學校校長在董事會施壓之下被迫辭職。

綜合美聯社、BBC等報導，佛州塔拉赫希古典學校（Tallahassee Classical School）的這堂藝術課程主題為文藝復興，向年約11歲、12歲的學生介紹米開朗基羅的大衛雕像和《創造亞當》畫作，也提及義大利文藝復興時期畫家波提且利的作品《維納斯的誕生》（Birth of Venus）。

只不過這卻引發家長向學校投訴，認為課程包含色情內容，校方在教導這類內容之前，應該先行通知家長。事後，校長卡拉薩基莉亞（Hope Carrasaquilla）收到來自學校董事會的最後通牒，若不辭職就會被解聘，讓上任不到一年的她只能辭職走人。

學校董事會主席畢夏普（Barney Bishop III）受訪時提到，校長去年有提前通知家長，提醒會讓學生們看米開朗基羅的大衛像，但今年卻沒有這樣做，這是個令人震驚的錯誤，且父母有權知道孩子們在課堂上接觸有爭議的主題與圖像。

畢夏普說明，學校不會讓幼稚園學生看到完整的大衛像，也不會展示給2年級的學生看，「到了某個年齡才適合展示完整的大衛像，我們會找出這個答案。」