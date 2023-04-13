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社會 社會焦點 保障人權

台中高中生遭霸凌輕生「懲處出爐」！　校長記大過拔除職務

▲昔日拿縣長獎學霸成垃圾？人本控台中公立高中6師聯手逼死高中生。（圖／記者游瓊華攝、人本基金會）

▲學生家長上月在人本基金會陪同下，出面控訴台中公立高中老師、教官聯手逼死孩子。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

台中市一間公立高中學生疑似遭校內6名老師、教官聯手長期霸凌，甚至被誣指偷竊，害得高中生不堪壓力，在家中輕生，事件曝光後引發社會關注，教育局13日召開校長成績考核委員會，決議處分校長大過1次，並拔除校長職務及退回學校調查報告及校事會議決議，並要求學校將前學務主任移送教評會，依法嚴懲嚴辦，最重不排除解聘。

台中市教育局指出，此案一開始因學校消極面對，啟動調查又有所延誤，因此教育局主動介入，將校長、主任教官、學創人員等此案關係人調離現職，代理校長到任隨即召開教評會，決議學務主任停聘靜候調查。

有關校長的懲處，教育局表示，教育局今天召開校長考核會議檢討究責，因其身為校長，事件發生後，消極處理，致延誤啓動調查時機，事件擴大，也未見領導統御能力，管理失當，因此決議處分記大過一次；教育局認定已不適任校長一職，依據高級中等教育法第17條及第15條規定解除校長職務。

教育局強調，對此案調查秉持公平公正、勿枉勿縱的原則，積極督導學校調查及處置作為，如有違法一定嚴辦，日後也會持續加強辦理強化教師正向管教專業知能，協助教師加強輔導管教知能，營造友善良好的學習環境。

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