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大陸 大陸焦點 特派現場

陸放寬口罩令　搭乘公共交通工具不強制配戴

▲北京地鐵,豐台區餐廳。（圖／CFP）

▲北京地鐵。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸12日公布最新版《預防新型冠狀病毒感染公眾佩戴口罩指引》，搭乘公共交通工具不再強制配戴口罩，放寬為「建議配戴口罩」。

根據大陸公布的最新指引，必須強制配戴口罩的場合，只有新冠檢測為陽性、出現發燒等症狀、生活圈發生聚集性疫情、前往醫療機構，以及進入養老機構時。

「建議佩戴口罩」的場合及情況為，「乘坐飛機、火車、長途車、輪船、地鐵、公交車等公共交通工具時」「進入超市、影劇院、客運場站等環境密閉、人員密集場所時」「老年人、慢性基礎疾病患者、孕婦等前往室內公共場所時」「參加人員來源較廣、流動性較強且沒有核酸檢測或抗原檢測、健康監測等防控要求的大型會議或活動舉辦時」。

▲健康碼,地鐵,居家隔離。（圖／CFP）

「可不配戴口罩」的場合與情況為，「露天廣場、公園等室外場所。」「人員相對固定的室內工作場所和會議室等」「參加人員來源較廣、流動性較強但有明確核酸檢測或抗原檢測、健康監測等防控要求的大型會議或活動舉辦時」「對於定期開展核酸檢測或抗原檢測、健康監測等的特定人員，如慶典活動演職人員、儀仗隊隊員等，在參加大型活動時」「進行運動的人員，佩戴口罩可能導致呼吸困難時」「3歲及以下嬰幼兒」「學校師生在校期間」。

另外，指引中也提到，新型冠狀病毒感染者和疑似感染者建議佩戴N95或KN95顆粒物防護口罩或以上級別的口罩，其他人員建議佩戴一次性使用醫用口罩或醫用外科口罩。

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