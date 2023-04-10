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最新防疫QA一次看！下周搭車可脫口罩　住院陪病今起「無症狀免篩」

▲▼4/1防疫新制上路，進入台北捷運車站的旅客，一定要配戴口罩量測體溫，確認沒有發燒後才能進入車站搭車。（圖／記者湯興漢攝）

▲自4月17日起搭乘公共運輸工具不再強制戴口罩。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／整理報導

中央流行疫情指揮中心宣布，如疫情穩定，4月17日起放寬戴口罩規定，搭乘公共運輸交通工具以及特定運具，改「建議」戴口罩，要求全程戴口罩場所只剩「醫療照顧機構」與「救護車」。其餘最新防疫規定，包括醫院於今（4/10）起取消「無症狀」住院陪病篩檢、住院病患解隔離條件再鬆綁等，《ETtoday新聞雲》整理資訊提供讀者參考。

Q1：第三階段口罩解封何時實施？

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A：指揮中心指出，清明連假後疫情持續穩定、醫療量能充足，且目前未發現具威脅性之新型變異株；另考量目前國際鬆綁方向一致，絕大多數國家已不再強制公共運輸戴口罩，因此國內也從4月17日起放寬戴口罩規定，搭乘公共運輸交通工具以及特定運具時改「建議」戴口罩。

Q2：任何交通運輸都可以不用戴嗎？

A：是，而校園部分包括校車、幼兒園專用車、校園接駁車比照公共運輸，由強制戴口罩改為「建議」戴口罩，一併於4月17日實施。其餘室內場所、室內空間，由民眾「自主決定」戴口罩

王必勝也說明，屬於「建議」或「自主決定」的部分，若沒有戴口罩，無須擔心被處罰。

▲▼指揮中心宣布4/17起搭車可以免戴口罩。（圖／指揮中心提供）

Q3：什麼場所維持強制戴口罩？

A：「醫療照護機構」包括醫院、診所、藥局、物理治療所在內的醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家等，室內空間「須按規定」戴上口罩。另外，「救護車」也必須戴上。

Q4：進入上述場所必須一直戴著口罩嗎？

A：在上述場合若有飲食、拍照、不適合或無法戴口罩之檢查、治療或活動，可以摘下口罩。王必勝強調，除了新冠疫情外，仍有許多季節流行病傳染較厲害，為保障病人家屬及相關醫事人員，醫療及長照機構的口罩禁令短時間內不會開放。

▲▼指揮中心宣布4/17起搭車可以免戴口罩。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心宣布4/17起再放寬搭車可免戴口罩，但以下場所仍須全程佩戴。（圖／指揮中心提供）

Q5：進出醫院陪病、住院相關規定有調整嗎？

A：指揮中心宣布，4月10日起取消無新冠相關症狀的住院病人及陪病者篩檢建議，調整為針對有發燒、呼吸道症狀、肺炎、嗅味覺異常、不明原因腹瀉等症狀者，由醫師評估進行採檢。不過包含住院陪病人數等其餘陪(探)病管制措施維持不變。

住院病患解隔離條件再鬆綁，無持續住院需求病患只要在退燒至少1天、症狀緩解後，可經醫院評估解隔離出院；有住院需求病患也將解隔日從距離發病/採檢日間隔20日以上縮短為10天，但出院後都需自主健康管理至快篩陰性，或在滿10天後無需採檢自動解隔。

▲▼指揮中心宣布4/10起住院陪病者取消篩檢。（圖／指揮中心提供）

Q6：最新新冠藥物使用規定？

A：指揮中心宣布8類單株抗體適用對象用藥條件，自6個月內無感染SARS-CoV-2縮短為3個月內，以擴大適用對象範圍。第一為治療中癌症病患（原本是血液腫瘤，現在擴大到所有惡性腫瘤）；第二是器官移植病患（含骨髓、幹細胞移植）；第三則是長期治療全身性自體免疫患者。

原開放「器官移植、接受CART-T治療、嚴重先天免疫不全、血液腫瘤、HIV感染」等5類病患可用則規範維持不變。

▲▼指揮中心4/7公布「單株抗體」增3類人可以用。（圖／指揮中心提供）

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