全面解禁！4／17起「搭車脫口罩」QA秒懂　只剩兩類場所要戴

▲自4月17日起搭乘公共運輸工具不再強制戴口罩。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／整理報導

中央流行疫情指揮中心宣布，如疫情穩定，4月17日起放寬戴口罩規定，搭乘公共運輸交通工具以及特定運具，改「建議」戴口罩，要求全程戴口罩場所只剩「醫療照顧機構」與「救護車」。另外，校園交通運輸也比照辦理，包括校車及幼兒園接駁車等，也不再強制戴口罩，相關規定《ETtoday新聞雲》整理資訊提供讀者參考。

Q1：第三階段口罩解封何時實施？

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A：指揮中心指出，清明連假後疫情持續穩定、醫療量能充足，且目前未發現具威脅性之新型變異株；另考量目前國際鬆綁方向一致，絕大多數國家已不再強制公共運輸戴口罩，因此國內也從4月17日起放寬戴口罩規定，搭乘公共運輸交通工具以及特定運具時改「建議」戴口罩。

Q2：任何交通運輸都可以不用戴嗎？

A：是，而校園部分包括校車、幼兒園專用車、校園接駁車比照公共運輸，由強制戴口罩改為「建議」戴口罩，一併於4月17日實施。其餘室內場所、室內空間，由民眾「自主決定」戴口罩。

王必勝也說明，屬於「建議」或「自主決定」的部分，若沒有戴口罩，無須擔心被處罰。

Q3：什麼場所維持強制戴口罩？

A：「醫療照護機構」包括醫院、診所、藥局、物理治療所在內的醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家等，室內空間「須按規定」戴上口罩。另外，「救護車」也必須戴上。

Q4：進入上述場所必須一直戴著口罩嗎？

A：在上述場合若有飲食、拍照、不適合或無法戴口罩之檢查、治療或活動，可以摘下口罩。王必勝強調，除了新冠疫情外，仍有許多季節流行病傳染較厲害，為保障病人家屬及相關醫事人員，醫療及長照機構的口罩禁令短時間內不會開放。