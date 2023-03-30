「無罩」男捷運月台跳上跳下　警一查是「2條通」又搜出安毒

記者邱中岳／台北報導

北市捷運警察隊26日發現有1名男子在捷運永春站行徑詭異，非但沒有戴口罩，甚至向猴子一樣在月台跳上跳下，警員到場關切，立刻制止男子行為，盤查身分發現男子竟因毒品、侵占遭通緝，身上還查獲安非他命毒品。

警方調查，43歲的陳姓男子26日遭北捷站務人員發現，於捷運永春站月台逗留，沒戴口罩還在月台吼叫，且還在石椅上爬上爬下，站務人員立刻通知捷運警察隊第3分隊警員到場協助處理。

▲男子未戴口罩在捷運站跳上跳下，警員到場制止還查獲毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後立刻控制陳男行為，要求他戴上口罩，盤查身分後，發現陳男身上揹有2條因未到案開庭遭發布的通緝案，其中1條毒品罪由士林地院發布，另一條則是由北檢發布的侵占罪。

眼尖的警員在陳男包包中發現一個紅色小袋子，打開一看赫然發現竟是安非他命，警方訊後依通緝相關罪嫌解送歸案，另外，依照毒品罪嫌移送地檢署。

▲男子未戴口罩在捷運月台跳上跳下，警制止發現竟是通緝犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

至於陳姓男子未戴口罩進入捷運站，台北捷運公司也表示，勸導不聽者，將依照《傳染病防治法》第70條第1項規定，處新臺幣3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。