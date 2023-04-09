男「口罩挖洞當眼罩」　凌晨闖天后聖母宮偷金牌判7月

▲基隆男偷宮廟金牌賤賣，口罩挖兩洞當面具遭逮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



中央社

楊姓男子缺錢花用，涉嫌將口罩挖洞當成眼罩，蒙面闖入基隆市七堵區一間宮廟偷走5面金牌變賣。基隆地方法院審理後，判處楊男有期徒刑7月。

檢警調查，楊姓男子因經濟窘困，起意以竊盜維生，先將口罩挖出2個洞當成眼罩，去年5月14日凌晨3時許，騎機車至基隆市七堵區「天后聖母宮」停車後，以事先備妥的口罩蒙面，頭上再罩上長條布，繞至宮廟後方廁所，以油壓剪剪斷鋁窗欄杆，翻爬越過窗戶侵入宮廟。

基隆地院判決書指出，楊男進入宮廟後立即走到神明廳，竊取神明桌上供奉的神像所佩掛的金牌共5面，當天中午與配偶一同前往基隆市一間銀樓變賣。

宮廟人員隔天上午前往清潔時，發現金牌遭竊，立即調閱監視器畫面並報警；經警方循線追查，發現楊男涉有重嫌，去年6月8日下午在楊男同意下至住處搜索，起獲犯案用的油壓剪。

楊男坦承犯行，但法官認為，5面金牌總價值約新台幣5萬元，楊男辯稱變賣所得僅3000元，與楊男前往變賣的銀樓負責人所述不符，也與金飾買入登記簿登載的金飾種類、數量及價值不合，且相差甚遠，認定楊男辯詞無從採信。

法官認為，楊男正值中壯年，身體健全，卻妄想不勞而獲，竊取他人財產，又以攜帶凶器、毀越門窗方式行竊，手段較具侵略性，且至今未能賠償損害，另考量楊男坦承犯行，態度尚可，依攜帶凶器、毀越門窗竊盜罪，判處楊男有期徒刑7月，全案可上訴。