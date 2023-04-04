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清明連假後口罩要大解封！快搶疫苗+1　北市次世代今開3.1萬名額

▲搭捷運時記得抬頭看看，幫自己規劃夏日涼感計畫，杜絕熱浪支援降暑▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲口罩下波鬆綁以大眾運輸工具為主。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者趙于婷／台北報導

本周是清明連假，依照中央流行疫情指揮中心預估，清明連假後有望再公布口罩解封，下波解封也將以大眾運輸交通工具為主。不過由於新冠肺炎疫情尚未完全消失，指揮中心也不斷呼籲疫苗打的重要性；對此，台北市衛生局也在今（4）日開放第58期新冠疫苗預約，將在4/10～4/16開始接種，其中莫德納次世代雙價BA.4/5提供3萬1,000個名額。

由於本土疫情趨勢穩定，目前也沒有新興嚴重變異株影響，國內防疫措施仍逐步鬆綁，目前輕症已經免通報和免隔離，但包含醫療機構、公共運輸等2大場域仍然要求戴口罩。指揮中心日前也已經在著手討論公共運輸上口罩政策改為建議非強制，但還要和交通部相關單位做討論，預期清明連假後有可能宣布，4月中下旬實施。

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發言人羅一鈞表示，口罩下波鬆綁，預計最快在4月中公布，清明連假回來後，當周評估ok之後就會宣布，因為交通運輸口罩沒有很複雜，不用預告很久，但4月中公布實施，也不會公布當天實施。

而在疫苗接種方面，指揮中心也呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，希望民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力。

台北市衛生局也在今日開放第58期新冠疫苗預約，總共提供逾4萬個名額，其中莫德納次世代雙價BA.4/5提供3萬1,000個名額。

預約時間為4/3至4/7上午9時至晚上9時，疫苗種類包含幼兒BNT(滿6個月-4歲)、幼兒莫德納(滿6個月-5歲)、兒童BNT(滿5歲-11歲)、兒童莫德納(滿6歲-11歲)、BNT(滿12歲以上)、Novavax(滿12歲以上)、兒童莫德納次世代BA.4/5(滿6歲-11歲，限追加劑)、莫德納次世代BA.4/5(滿12歲以上，限追加劑)。接種日期為112年4月10日至4月16日。

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