遭林延鳳質疑工作報告抄襲　蔣萬安罕見動怒

▲台北市長蔣萬安首度赴市議會進行施政報告。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安13日首度赴台北市議會進行施政報告，但卻被民進黨議員林延鳳抓包，衛生局與聯醫所提交的工作報告，從前言、到未來施政重點，竟有多處、高達有6854字抄襲柯市府時期的內容。對此，蔣萬安主張市政有延續性，沒改變的政策仍會在施政報告內，但面對林延鳳質疑是認同抄襲，蔣少見動怒、強調團隊很努力，雙方一度交火。

林延鳳質詢時指出，衛生局與聯醫所提交的工作報告有多處抄襲，衛生局報告的「前言」部分稍作改寫、移除「柯文哲市長」等字，與上屆第8會期一模一樣；在「未來施政重點」部分，不僅9大項大量抄襲前2次報告內容，甚至日期還忘記改、111年沒改為112年，直指市府螺絲鬆脫、漫不經心。

對此，蔣萬安回應，市政都有延續性，特別在衛生局相關的醫療、衛生政策上，過去經歷3年疫情，做得好的政策會延續。他強調，也有不同的地方，例如他推出的長照三箭，已盤點相關的病床數。

但林延鳳持續追問，是否認同衛生局、聯醫抄襲？蔣萬安表示，施政報告談的是政策的方向及願景有延續性，沒有改變的地方當然會在施政報告中；此番回答林延鳳無法接受，打斷蔣的發言，並要求衛生局和聯醫的工作報告必須收回，不要把議員當作小孩搪塞。

這時，蔣萬安突嚴肅回應，指聯醫、衛生局從上任第1天開始，就在盤點資源，目的就是要解決長者的需求，「議員知道在台北市，1位長者等長照床位需要2年半的時間嗎？」；林延鳳則反嗆，不要浪費質詢時間，依照蔣萬安的講法就是認同抄襲的行為。

接著蔣萬安拉高分貝回應，重申團隊非常努力、也積極盤點資源，林、蔣雙方一度變成各說各話爭執，最後是質詢時間結束後才停止。