夜間拍到尖嘴大眼怪鳥！竟是「世上最神祕的鳥」　全球僅千隻

▲海南鳽現身惠東。（圖／翻攝自廣州日報）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東惠州發現珍稀鳥類的蹤跡與身影！惠東縣自然生態保護促進會工作人員，近日在收集整理烏禽嶂的紅外相機影像時，發現竟然拍攝到了「世界上最神祕的鳥」海南鳽活動的身影。

據《廣州日報》報導，在一段夜間監測監視器畫面中，一隻大眼睛、尖嘴巴的鳥在鏡頭前停留了幾秒後，邁著悠閒的步伐離開了。經專家確認，牠正是大陸國家一級重點保護動物海南鳽，目前在整個惠州乃至粵港澳大灣區都是首次發現。

「我們經過和專家確認，牠就是國家一級重點保護動物海南鳽，每次都是從這裡路過」，惠東縣自然生態保護促進會副會長李成表示，這種鳥最早在海南發現，「目前在整個惠州乃至粵港澳大灣區都是首次發現。」

「這種鳥首次出現是在上世紀六十年代的時候，發現之後感覺又像消失了一樣」，惠州市林科所原所長、林業教授級高級工程師周紀剛說，到上世紀九十年代又被發現，如果不是有現代化紅外相機拍攝的話，「可能也很難見到牠的真面目。」他認為，發現海南鳽說明珍稀動物生存環境有所改善。

海南鳽是中國大陸特產的鳥類，野外數量僅1000隻左右，比大貓熊還要稀少，被列為全世界30種最瀕危鳥類之一。晝伏夜出、不喜群居、不喜鳴叫等習性使得牠極少被人觀察到，因此也被稱為「世界上最神祕的鳥」。